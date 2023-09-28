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Yaşam
TRT Haber 28.09.2023 00:11

Karacadağ'ın eteğinde volkanik arazide pirinç hasadı

Diyarbakır'da volkanik Karacadağ'ın eteklerinde yetişen pirincin hasat vakti geldi. Arazi şartları nedeniyle çeltik orakla biçiliyor. TRT Haber ekibi, çiftçilerin tarladaki bir gününe eşlik etti.

Merve Şahin
Merve Şahin

Diyarbakır'da üretilen Karacadağ pirinci rengiyle, tadıyla ve aromasıyla beğeniliyor. Sönmüş volkanik dağın eteğinde ekilen pirincin hasat zamanı başladı.

Bazalt taşlarla kaplı araziye biçerdöverler giremediği için pirincin hasadı orakla yapılıyor.

Zorlu pirinç hasadı

Normalde çeltiklerin sulak arazilerde yetiştiğini söyleyen üreticiler Karacağ bölgesinde durumun farklı olduğunu söylüyor. Pirinç minerallerini su olmadığı için Karacağ'ın taşlarından alıyor.

Tarım işçileri, taşların arasında ve güneşin altında büyük bir özenle başakları biçiyor.

Oldukça zahmetli olan pirincin hasat işlemi bunlarla sınırlı değil. Çeltikler boş araziye seriliyor ve 4 gün boyunca güneşin altında kuruması için bekletiliyor.

Karacadağ pirinci zahmetli yolculuğunun ardından sofralara ulaşıyor.

Kamera: Faruk Yağız

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Karacadağ'ın eteğinde volkanik arazide pirinç hasadı
Karacadağ'ın eteğinde volkanik arazide pirinç hasadı
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