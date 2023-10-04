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Ekonomi
TRT Haber 04.10.2023 15:00

Küçük bir sokaktan dünyaya açılan çantacılar

1970’lerde eski Ankara’nın Ulus semtinde yaygınlaşmaya başlayan çanta üretimi, önce bir sokağın adının değişmesine sonra da tüm dünya tarafından bilinmesine yol açtı. ‘Çantacılar Sokağı’ Türkiye ve dünya markalarına üretim üssü haline geldi.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli
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Ankara’da Selçuklular döneminden beri deri işçiliği yapılıyor.

Ahiler döneminde özellikle Ankara Çayı’nı oluşturan Hatip ve Çubuk çaylarının birleştiği yer olan bugünkü Ulus çevresinde deri işçiliği yoğunlaşmıştı.

Yoğun su kullanımı gerekli olduğu için çayın kenarına kümeleşen deri atölyeleri, geçen yüzyıllarla birlikte değişti, dönüştü fakat bu bölgede kalmaya devam etti.

1970’lerdeki değişim

Özellikle 1970’lerden itibaren Ankara Kalesi eteklerinde bulunan Nilüfer Sokak’ta çok sayıda çanta üreticisi atölye ve mağaza açıldı.

2000’li yıllara gelindiğinde ise burası, çanta üretimi ile öylesine özdeşleşti ki adı değiştirilerek ‘Çantacılar Sokağı’ yapıldı. Halen de yüzlerce esnaf burada çanta üretimine devam ediyor.

Ayrıca Türkiye’nin hem ülke içinde hem de ülke dışında tanınan bazı çanta üretim firmaları da talep çok arttığı için farklı konumlarda yeni üretim tesisleri açmak zorunda kaldı.

6 milyon sipariş

Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf Odası başkanı Hüseyin Uzun, Türkiye’de çanta üretiminin iki önemli merkezinden birinin bu sokak olduğunu söylüyor.

Kalite yanında tasarımın da son yıllarda öne çıktığına dikkat çeken Uzun, küresel mağazalara sahip bir İspanyol markasından 6 milyon çanta siparişi geldiğini ancak talebi karşılayamadıklarını, birçok büyük firmanın çantalarının bu sokakta üretildiğini anlatıyor... 

“Burası Türkiye’deki tek Çantacılar Sokağı ve üretimin, tedarikin lokomotifi konumunda. Türkiye’de okul çantasının yüzde 60’ı buradan karşılanıyor. Üç, dört yüze yakın firma üretim yapıyor ve Türkiye üretiminin de yine yüzde 60’a yakını halen burada bulunan ya da buradan çıkan firmalarca gerçekleştiriliyor. Yurtdışından gelen ürünlere vergi artışıyla birlikte imalat daha fazla artı. Buradan başta Avrupa ve Amerika olmak üzere tüm dünyaya çanta, valiz ve cüzdan gönderiliyor. Bazı firmalarımız özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde fabrikalar kurmaya başladı. Küresel bir İspanyol firmasından altı milyon çanta talebi geldi ancak kapasitemizin üzerinde olduğu için karşılayamadık. Birçok ünlü markadan üretim talepleri geliyor, birçok Avrupa firması buradan mal almak istiyor.”

Küçük bir sokaktan dünyaya açılan çantacılar

Çinliler rakip olamadı

Türkiye işlenmiş deri sektöründe dünya devleri arasında. Çinli firmalarla girilen rekabette de özellikle tasarım konusundaki yenilikler nedeniyle, bu liderlik devam ediyor.

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