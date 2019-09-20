Her yıl milyonlarca gıda çöpe atılıyor, tonlarca su israf ediliyor ve çevre kirliliği gün geçtikçe artıyor.

Atıkların geri dönüştürülmeden ortadan kaldırılması, hem kaynak kayıplarına hem de maddesel kayıplara yol açıyor. Bunun için de dünya genelinde geri dönüşüm uygulamaları yaygınlaşıyor.

Türkiye’de bunu önlemek için bir seferberlik yürütülüyor. Adı “Sıfır Atık”. 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan projenin yürütücülüğünü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor.

Sıfır Atık Projesi'ne katkı her geçen gün artıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye ve Adalar Belediyesi iş birliği ile İstanbul Adalar'da da bu uygulama hayata geçirildi.

Sıfır Atık Uygulama Adası: Büyükada

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık ve Atık İşleme Dairesi Başkanı Sadiye Bilgiç Karabulut, "Büyükada'nın 'Sıfır Atık Uygulama Adası' olarak belirlenmesini memnuniyetle karşılıyor, diğer adalarımıza ve turistik sayfiye yerlerimize emsal teşkil etmesini temenni ediyoruz" dedi.

WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, plastik atık kirliliğinin çevre ve denizler üzerinde ciddi ölçüde olumsuz etkileri olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ülkemiz ve dünyamız için denizlerimizin bugün karşı karşıya bulunduğu bu tabloyu değiştirmek zorundayız. Bugün burada bu iskelede gördüğümüz tablo aslında, çevre kirliliğiyle ilgili mevcut gidişatı değiştirmenin anahtarı. Bakın bugün bakanlık, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve yerel toplum, burada yaşayan insanlar, hepimiz bir aradayız, dayanışma içindeyiz. Bu dayanışma ve kararlılık sürdüğü müddetçe gelecek için de güçlü bir umut taşımaya devam edeceğiz."

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ise, Adalar'ın pilot bölge seçilmesinden mutlu olduklarını belirterek, "Çevre kirliliği meselesinde bugünden sonra daha fazla çalışacağız. Sıfır Atık konusunun öneminin ve sorumluluğumuzun farkındayız. Pilot alan olarak çok dersimiz var ve çalışmaya hemen başlayacağız" dedi.

Adalar'ın belirli noktalarına atık kumbaraları yerleştirilecek

Proje kapsamında, ada sakinleri ile ziyaretçilere yönelik broşürler hazırlanması ve plastik tüketimine karşı festivaller düzenlenmesi planlanıyor. İlçede bulunan okullarda eğitimine devam eden öğrencilerin bilinçlenmesi için de çeşitli kulüpler kurulacak.

Adalar'ın belirli noktalarına farklı atıklar için kumbaralar yerleştirilecek. Organik atıklar ve geri dönüşebilecek atıklar ayrı ayrı toplanacak. Organik atıklar kompost, gübre haline getirilip park ve bahçelerde kullanılacak.

Atıkların evlerde ve iş yerlerinde ayrı toplanması için belediye tarafından sistem kurulacak. Tek kullanımlık plastik malzemenin tüketilmemesi için çaba gösterilirken vatandaşlarla iş birliği yapılarak bu malzemelerin kullanımının azaltılması amaçlanacak. Restoranlara, teknelere ve otellere plastik malzeme kullanmamaları için çağrı yapılacak.

Kaynak: AA