Bingöl’ün Yedisu ilçesinde ikamet eden Mehmet Çapkın, bir ay önce evinin önüne gelen tilkinin karnının aç olduğunu anlayınca ekmek vermeye başladı. Bu duruma alışan tilki de bir aydır aynı saatlerde Çapkın’ın evinin önüne giderek besleniyor.

Tilkinin her akşam geldiğini ve bu duruma alıştığını söyleyen Çapkın, “Tilki her akşam mahalleye gelip yiyecek arıyordu. Bazen yiyecek bir şey bulamayınca bana bakıyordu. Bende birkaç kez yemek götürüp verdim, bu alışkanlık haline geldi. Bende gönlümden gele gele her akşam yemek veriyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: TRT Haber