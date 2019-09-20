Yaşam
Tilki karnını doyurmak için her gün onun evine gidiyor20 Eylül 2019 Cuma 07:42 - Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 07:53
Bingöl’de yiyecek bulmakta güçlük çeken bir tilki, hayvansever Mehmet Çapkın tarafından elleriyle besleniyor.
Bingöl’ün Yedisu ilçesinde ikamet eden Mehmet Çapkın, bir ay önce evinin önüne gelen tilkinin karnının aç olduğunu anlayınca ekmek vermeye başladı. Bu duruma alışan tilki de bir aydır aynı saatlerde Çapkın’ın evinin önüne giderek besleniyor.
Tilkinin her akşam geldiğini ve bu duruma alıştığını söyleyen Çapkın, “Tilki her akşam mahalleye gelip yiyecek arıyordu. Bazen yiyecek bir şey bulamayınca bana bakıyordu. Bende birkaç kez yemek götürüp verdim, bu alışkanlık haline geldi. Bende gönlümden gele gele her akşam yemek veriyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: tilki Mehmet Çapkın Bingöl