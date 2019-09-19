7 Avrupa, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu… Ata sporunun “Madalya Avcısı” Taha Akgül, bugüne kadar kariyerine birçok başarı sığdırdı.

22 Kasım 1990’da dünyaya gelen Akgül, aslında futbolcu olmak istiyordu. Güreşe başlamasında en büyük destekçisi ise babasıydı.

“Babam da güreşçi olduğu için bu spora yöneldim. Güreşe başlamadan önce ağabeyimle mahallede futbol oynardık ama babam evde bizi güreştiriyordu.”

Türkiye üçüncüsü oldu, milli takıma çağrıldı

8 yıllık güreş kariyeri olan Akgül, ilk yıllarda derece yapamadığı için derslerine ağırlık verdi. Hatta güreşi bırakmayı bile düşündü. Annesi de derslerinde başarılı olduğu için güreşe devam etmesini istemiyordu.

Üniversite sınavına giren Taha, sözel alanda Sivas 6’ncısı, Türkiye 539’uncusu oldu. İzmir 9 Eylül Üniversitesinde Türkçe öğretmenliğini kazandı. Güreşi bırakmış gibiydi. Akademik kariyer yapmak istiyordu. Bu nedenle de ilk sene sadece derslerine odaklandı.

Üniversitede Güreş Milli Takımı’nın antrenörüyle tanışan Taha, spora geri dönerek profesyonel eğitim almaya başladı. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi adına güreşti ve 2009 yılında gençlerde Türkiye üçüncüsü oldu. Bu başarısından sonra dikkat çeken azimli güreşçi milli takıma çağrıldı.

Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu

2011 yılında Ankara ASKİ’ye transfer olan milli güreşçi, 2012’de Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. 2 yıl sonraysa, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda birinci oldu.

7-12 Eylül 2015 tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenen Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası finalinde, Azerbaycanlı rakibi Jamaladdin Magomedov’u 62 saniyede sayı tuşuyla (10-0) yenerek altın madalya kazandı. Akgül’ün başarıları şu ödüllerle devam etti:

2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya.

Aynı zamanda kendisi, 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu.

Başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor

Şampiyonaları kademeli bir şekilde değerlendirdiklerini söyleyen Taha Akgül, şunları anlattı:

"Dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda rakiplerimiz çok ciddi fakat olimpiyatların stresi çok farklı. 4 yılda bir yapıldığı için telafisi olmuyor. Dünya şampiyonası her yıl yapıldığı için telafi edebilirsin. Olimpiyat bambaşka bir atmosfer. Bir kez olimpiyat şampiyonluğu kazandım. Diğer madalyalarım bir tarafa olimpiyat madalyam bir tarafa. Bunu ikinci kez başarıp adımı altın harflerle yazdırmak benim için çok büyük bir olay. Bunun için de inanın Avrupa şampiyonası bittiğinde hemen çalışmalara başladım. Yeni bir şey kazanmadım; 6 kez zaten Avrupa şampiyonu olmuştum, 7. kez oldu. Rakiplerimiz bizimle arayı kapatmak için mücadele veriyor ama biz de bu aranın kapanmaması adına çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırıyoruz."

Oğullarını bir kez bile yalnız bırakmayan Akgül ailesi, Avrupa şampiyonluğu sonrası da büyük coşku yaşadı. Taha Akgül, hem ailesine hem de tüm Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.

Başarılarına bir yenisini daha eklemek isteyen milli güreşçi, 14-22 Eylül tarihleri arasında Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stilde mücadele edecek.

Haber, çizim: Hafize Yurt

Kurgu, animasyon: Metin Arı

Kamera: Bertuğ Ulukan