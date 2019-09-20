Tarihte yolcuların konaklama merkezi olan ve ticaretin gelişmesine büyük katkı sağlayan kervansarayların, Anadolu'daki en büyük örneklerinden olan Erzurum'daki Komesli Hanı ziyaretçilerini etkiliyor.

Saltuklu ve Osmanlı dönemlerinin en önemli ticaret güzergahları arasında yer alan tarihi Komesli Hanı, bir zamanlar kervanların uzun yolculukların ardından dinlenme ve konaklama için tercih ediliyordu.

Antika eşyalar sergileniyor

İnsanların çay ve kahvesini içerek günün yorgunluğunu atarak güzel vakit geçirme imkanı bulduğu handa, ahşap ürünler, ev gereçleri, tarım aletleri gibi birçok antika eşya da sergileniyor.

Hanın işletmecisi Cem Akmehmetoğlu, Rize'nin Komes yerleşkesinden Erzurum'a gelen ailenin hanı 1800'lü yıllarda inşa ettiğini söyledi.

Akmehmetoğlu, insanların asırlar öncesinde günlük yaşamında kullandığı araç ve gereçleri tarihi hanla bütünleştirip sergilediklerini belirterek, böylece yapının kapılarının ziyaretçilere açıldığını söyledi.

"Canlandırarak gün ışığına çıkardık"

Hanın daha önce harabe olduğunu ve depo olarak kullanıldığını anlatan Akmehmetoğlu, şöyle konuştu:

"İnsanlar hanı ticaret yapmak, kendilerinin ve hayvanlarının dinlenmesi için kullanmıştır. Biz de bu düşünceyle 'Han geçmişte olduğu gibi bugün neden olmasın' dediğimiz bir proje içerisine girildi. Hanın içerisinde dinlenme yerleri yapıldı. Etnografya Müzesi tarzında insanlara görsel amaçlı ürünler sunuldu. Amacımız insanların hanın içerisinde tarihi yaşamaları, atalarının kullandığı eşya ve özelliklerini görmeleri. Yani han kafe ve müze olarak hizmet veriyor. Erzurum'daki hanlardan birini canlandırarak gün ışığına çıkardık."

İnsanların handa çay ve kahvesini içerek güzel vakit geçirdiğini anlatan Akmehmetoğlu, "Hana giren bir insan 200 yıl önce ne yaşanmışsa, hangi kapta yemek yenmişse görüyor, öğreniyor ve gelecek nesillere aktarılması sağlanıyor. Asırlar önce bu han nasıl aktifse günümüzde de atmosferine uygun hale getirildi" dedi.

Kaynak: AA