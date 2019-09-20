Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Karadere Köyü sınırları içinde Bizanslılar tarafından yapıldığı tahmin edilen Çobankale'de, su ihtiyacının karşılandığı sarnıç gün yüzüne çıkarıldı.

[Fotoğraf: AA / 10-11. yüzyıllarda Bizanslılar tarafından yapıldığı tahmin edilen 10-11. yüzyıllarda Bizanslılar tarafından yapıldığı tahmin edilen Çobankale.]

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Doç. Dr. Selçuk Seçkin, Çobankale kazısına 2017 yılında başlandığını söyledi.

Seçkin, 20 dönümden fazla alana sahip Çobankale'de 2 yıl temizlik çalışmasının yapıldığını belirterek, "2019 yılında sarnıç alanının açılımını gerçekleştirdik. Sarnıç yaklaşık 150 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Çıkan mimari bulgunun dışında, çok sayıda seramik malzeme elde ettik" dedi.

[Fotoğraf: AA / Çobankale'de farklı medeniyetlerden kalan birçok iz bulunuyor.]

Kazılarda bir hashtag motifi daha bulundu

Sarnıç kazısında çok sayıda seramik parçası bulunduğunu belirten Seçkin, bunların içinde günümüzde hashtag işareti olarak da bilinen octothorpe işaretine rastladıklarını belirterek, "Hashtag motifi Orta Çağ'a ait Bizans seramiği üzerinde bulundu ve basına yansıdıktan sonra yine benzer bir hashtag motifi daha bulundu" dedi.

[Fotoğraf: AA / Bizans seramiği üzerindeki hashtag motifi.]

Bizans dönemine ait bir kadın figürüne de rastladıklarını anlatan Doç. Dr. Selçuk Seçkin, şunları söyledi:

"Birbirinin tekrarı olmayan, farklı teknikle yapılmış çok sayıda seramik var. Bunlar Uludağ Üniversitesinden bir hocamız tarafından çalışılmaya başlandı. Bunun dışında mimari olarak da sarnıç ortaya çıkartıldı. İleriki yıllarda yaptığımız jeoradar çalışmasına göre kazı ilerleyecek. Özellikle sırt kısmında yerleşime ait izler olduğunu tahmin ediyoruz. O bölgede devam edeceğiz."

[Fotoğraf: AA / Seramiklerde bulunan kadın figürü.]

Osmanlının kuruluşunda kritik nokta

Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kalenin bölgenin en önemli kalelerinden birisi olduğunu vurgulayan Selçuk Seçkin, şöyle konuştu:

"10-11. yüzyılda inşa edilmiş, bölgenin en önemli kalelerinden birisi. Bu süreçte Selçukluların da eline geçmiş. Ondan sonra bir süre haçlılar burada egemen oluyor. Daha sonra Birinci Haçlı Seferi sırasında bu kaleyi tutan Selçuklular buradan hareketle Haçlıları püskürtüyorlar. Sonrasında 1302 yılında Osmanlı Beyliği'nin devlet olma aşamasında bu bölgeye geldiğinde önemli bir düğüm noktası da Çobankale.

Çobankale'nin ele geçirilmesi ve çevre alanların ele geçirilmesini sağlayan Bafeus Muharebesi bu kale sayesinde gerçekleştiriliyor. Bu kalenin en önemli özelliği bölgeyi tutan en önemli merkez olması. 14. yüzyıldan sonra kale terk ediliyor ama sürekli 18-19. yüzyıllardaki seyyahların seyahatnamelerinde kale ile ilgili anlatımlara rastlıyoruz. Fakat zaman içinde ilgisiz kalmış."

Kaynak: AA