Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'ne aday gösterildi. Usta oyuncu, Alzheimer hastası olan seri katili canlandırdığı "Agah Beyoğlu" karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde yarışacak.

Yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı dizi tüm dünyada büyük beğeni topladı. Şahsiyet, İnternet Film Veri Tabanı olan IMDB'de tüm zamanların en iyi 40'ıncı dizisi oldu.

Televizyonun Oscar'ı olarak bilenen yarışmada, usta oyuncunun rakipleri Birleşik Krallık, Almanya ve Brezilya'dan.

Uluslararası Emmy Ödülleri'nin bu yıl 47'ncisi düzenlenecek. 21 ülkeden 11 kategoride 44 aday yarışacak. Ödüller, 25 Kasım'da ABD New York'taki törenle sahiplerini bulacak.

Kaynak: TRT Haber