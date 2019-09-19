Beşinci Anadolu Medya Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.

En iyi programlar, gazeteciler, televizyoncular...

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, üç kategoride ödüle layık görüldü. Yılın televizyon programcısı, haber spikeri gibi 31 farklı kategoride ödül alanlar belirlendi.

Yılın haber kanalı TRT Haber seçildi.

Ersin Düzen'in sunduğu Stadyum yılın spor programı oldu. TRT 1 Ana Haber spikeri Işıl Açıkkar da yılın haber spikeri kategorisinde ödüle layık görüldü.

5. Anadolu Medya Ödülleri

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, ödüle hak kazananları açıkladı:

"TRT Haber televizyonu son dönemde yapmış olduğu atılımlarla, yeni haber üslubu ve yeni kadrosuyla Türkiye'de en fazla izlenen TV kanalı haline geldi.

Yılın haber spikeri TRT televizyonu ana haber spikeri sayın Işıl Açıkkar. Işıl hanım genç, çalışkan, mütevazı, işine bağlı ve saygın bir isim. Yılın spor programı da TRT Spor'da yayınlanan Ersin Düzen'in sunduğu Stadyum."

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Şule Yüksel Şenler de unutulmadı. Diyanet TV adına Demet Köseoğlu'na ödül verildi.

Ödüller, düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Kaynak: TRT Haber