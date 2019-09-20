Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşayan Omar Krasniç, farklı metal parçalarını işleyerek bunlardan takı, hediyelik eşya ve savaş aletleri gibi ürünler hazırlıyor.

Zanaatkar Krasniç, Anadolu'dan Avrupa'ya birçok kültür ve geleneklerden esinlenerek, kendine has tarzı ile eserler ortaya çıkarıyor.

Farklı kültürlerden sembolleri metale işleyen Krasniç'in, ilham kaynaklarından biri de ekranlardaki diziler.

"Son zamanlarda popüler olan Diriliş Ertuğrul dizisindeki savaş aletleri çok orijinal ve çok hoşuma gidiyor. Tarih ve sanatı bir arada izleyebiliyorum. Aynı zamanda dizideki sembolleri de kullanarak savaş aletleri ve takılar üretiyorum."

Genç nesil işine ilgi duyuyor

Krasniç, Osmanlı'dan sonra Boşnak ve Türk kültürünün harmanlanarak günümüze ulaştığını anlatıyor.

"Türkler, Osmanlılar buraya gelince beraberinde kültürlerini de getirdiler" diyen Krasniç, o dönemde mutfak aletlerinin ve silahların süslü olduğunu söylüyor.

Yaptığı işe genç neslin ilgi duyduğunu belirten Krasniç, şirin atölyesinde gençlere de ders veriyor.

Haber: Ufuk Şahin

Kamera: Adis Patkoviç