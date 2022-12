Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, İran, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın "İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi" adlı başvurusunun kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi' adlı çok uluslu adaylık dosyamız 28 Kasım-3 Aralık 2022 tarihlerinde Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenmekte olan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesinin 17. oturumunda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedilmiştir." denildi.

