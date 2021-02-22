Bursa’da yaşayan Yusuf Kula ve Alihan Yılmaz bir internet sitesinde değişik tasarımlarda motosikletler gördü. İki arkadaş çapa motoruyla çalışan ve sadece 60 kilogram ağırlığında olan kendi motosikletlerini 1,5 ayda torna dükkanında üretti.

Gövde kısmında, "vosvos" ve "kaplumbağa" olarak da anılan Volkswagen marka klasik otomobillerin çamurlukları kullanılan motosiklet, saatte 50 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Kaplumbike yoğun ilgi gördü

Kaplumbike adını verdikleri motosiklet için patent başvurusunda bulunmaya hazırlanan gençlerden Yusuf Kula örnek tasarımlardan esinlenerek çalışmaya başladıklarını anlattı:

"Motosikletin kupa kısmı için 'vosvos' çamurluğundan kalıp hazırlandı ve fiber malzeme ile yapıldı. Kupayı fiberden döktürdük ve üzerini siyaha boyadık. Kaplumbağaya benzediği için 'Kaplumbike' koyduk. İnsanların alışık olmadığı bir araç yaptığımız için çok dikkati çekti. Aracımız çok fazla ilgi gördü. Nasıl yaptığımızı sordular. Atölyemizi ziyaret edenler oldu."

Elektrikle çalışanını üretecekler

Alihan Yılmaz ise motosikletin benzinli, 4 zamanlı içten yanmalı motorla çalıştığını aktardı. Motosikletin tek kişilik olduğu bilgisini veren Yılmaz, aracın bazı parçalarını Türkiye'den, bazılarını ise Çin ve Almanya'dan temin ettiklerini söyledi.

Kula, bundan sonraki süreçte motosikletin elektrikle çalışan modelini üretmeyi hedeflediklerini dile getirdi.