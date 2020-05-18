Hasan ve Emine Doludağ'ın 5 kızından Ayşenur, yatılı öğrenim gördüğü Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tedbirler kapsamında kapanınca Sındırgı'nın kırsal Bayraklı Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına gitti.

Ayşenur, evlerinde internetin çekmemesi nedeniyle bir yandan yaylada hayvanlarla ilgileniyor diğer yandan EBA canlı ders uygulamasına katılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Selçuk da paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ayşenur'un inek otlatırken EBA'ya katıldığı görüntüsünü sosyal medya hesaplarında paylaştı. Paylaşım kısa sürede beğeni topladı.

Sevgili Ayşenur... Ben de köyde bir yandan inek güder, bir yandan kitap okurdum demek isterdim. Ama bizde inek vardı, kitap yoktu :) Bu imkanların daha fazlası bizim görevimiz, sizin hakkınız. Fakat biz çok şanslıyız ki senin gibi öğrencilerimiz var. Ailene selamlar. pic.twitter.com/r3j3cQ0N6X — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 17, 2020

"Daha çok hayvanların yanında canlı derslere katılıyorum"

Ayşenur Doludağ, salgın nedeniyle geldiği ailesinin yanında onlara yardım ettiğini söyledi. Derslerine de odaklanmaya çalıştığını belirten Doludağ, şöyle konuştu:

"Hayvanlar dışarı çıkmaya başladığı için derslerime fazla çalışamıyorum. Evde internetimiz de olmadığından televizyondan dinlediğimiz kadarıyla ders çalışıyoruz. Daha çok hayvanların yanında canlı derslere katılıyorum. Eve geldikten sonra tekrar etmeye çalışıyorum. Hukuk okumak istiyorum, hedefim o yönde. Çünkü bu zamanda kadına şiddet de çok fazla oldu ve ben kadınların hakkını savunmak istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Bakan Selçuk'un paylaşımına sevindiğini anlatan Doludağ, "Ders dinlerken hocam benim fotoğrafımı çekmişti sadece. Daha sonra okul grubundan Milli Eğitim Bakanlığına kadar gitmiş. Ziya hocamız da paylaşınca bu beni çok mutlu etti, söyledikleri de çok hoşuma gitti. Ders çalışma isteğimi daha fazla artırdı" dedi.