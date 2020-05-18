Kütahya Sevdalısı Yürekler Derneği üyeleri, iftar ile yatsı ezanı arasında çocukların yerine kapı kapı dolaşıp mani söyleyerek harçlık ve şeker topladı.

Aralarında Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının da olduğu grup, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan çocukların yerine iftar ile yatsı ezanı arasındaki vakitte tarihi Germiyan Sokağı'ndaki konakları gezdi.

[Fotoğraf: AA]

"Küpecik, küpecik, yağdan baldan küpecik..." diye başlayan maniyi okuyan "bugünün büyükleri"ne ev sahipleri şeker ve harçlık verdi.

Etkinliği düzenleyen Kütahya Sevdalısı Yürekler Derneği Başkanı Nevzat Çoban bu geleneğin Kütahya'da Germiyanoğlu Beyliği döneminden bugüne, yaklaşık 700 yıldır sürdürüldüğünü bildiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

COVID-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı bu ramazan çocukların dışarı çıkamadığını hatırlatan Çoban, "Bu senenin, Küpecik geleneğinin yapılamadığı ramazan olarak anılacak olması bizleri çok derinden üzdü. Bizler de bu duruma duyarsız kalmamak için aralarında Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının da olduğu dernek üyelerimizle çocuklarımızın yerine bu geleneği canlandırdık" dedi.