Trakya Kalkınma Ajansınca (TRAKYAKA) desteklenen "Eski Ahşap Sıralar Oyuncak Oluyor Çocukların Yüzü Gülüyor Projesi" kapsamında, Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde çalışma başlatıldı.

Çalışmada, eski okul sıraları çeşitli işlemlerden geçirilerek eğitici ahşap oyuncaklara dönüştürülüyor. Bu oyuncaklar daha sonra paketlenerek, şehit çocukları ve ana sınıfı öğrencilerine gönderilecek.

[Fotoğraf: AA]

8 öğretmen ile 140 öğrenci el ele verdi

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, geçen yıl TRAKYAKA'nın "İmalata Dayalı Mesleki Eğitimi Güçlendirme Projesi"ne yaptıkları hibe başvurusunun kabul edilmesinin ardından, öğretmen ve öğrencilerin çalışmalara başladığını söyledi.

Yaklaşık bir yıl sürecek ve 8 öğretmen ile 140 öğrencinin yer alacağı projenin maliyetinin 382 bin 901 lira olduğunu anlatan Gümüş, "Projenin tüm cihazlarının teslimi okulumuza yapıldı. Okullarda kullanılmayan sıralar yeniden işlenerek, zararsız şekilde eğitime kazandırılacak. Projede, öğrencilerin tecrübe kazanması ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması da amaçlanıyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Her donanıma sahibiz"

Okul Müdürü Hasan Dede ise numune olarak yaptıkları ilk oyuncakları şehit çocuklarına göndereceklerini anlattı. Üretecekleri ahşap oyuncakları başta anaokulları olmak üzere tüm okullara dağıtacaklarını belirten Dede, şunları söyledi:

"Mobilya ve İç Tasarım Bölümü olarak okullarımızın mobilya ihtiyacını karşılamak için her donanıma sahibiz. Bölgenin bilinen ve üreten bir okulu olmak için önümüze hedef koyduk. Okullarımız, memleketin göz bebeği, üretime katkı sunan, teknik eleman yetiştiren yerler olacaktır. Bunun ispatını COVID-19 sürecinde gördük."

[Fotoğraf: AA]

Tekirdağ'daki şehit çocuklarına dağıtılacak

Proje yürütücüsü öğretmen Çetin Çelik ise okullardan toplanan eski ahşap sıraları, planya, kalınlık ve daire testere makinelerinde ebatlama işleminden geçirdiklerini vurguladı.

Sonrasında bunların CNC ve lazer yakma makinelerinde oyuncağa dönüştürüldüğünü belirten Çelik, "Zımpara işlemleri ve sağlığa zararsız boyalarla boyandıktan sonra oyuncaklar paketlenerek Çerkezköy'deki anaokullarına ve Tekirdağ'daki şehit çocuklarına dağıtılacak" dedi.