Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan 80 bin Türk hacı, yurda dönmeye başladı. Dönüş yolunda ilk kafile Cidde’den kalkan uçakla İstanbul’a ulaştı. Hac görevini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacılar, İstanbul Havalimanı'na indikten sonra Bursa'ya otobüslerle hareket etti.

Hacıları, Bursa'da yakınları sevinç gözyaşları içerisinde karşıladı. Yakınlarıyla uzun süre kucaklaşan hacılar hasret giderdi.

Hacılar yanlarında ikram etmek için zemzem suyu, hurma ve hediyelik eşyalar getirdi.

"Genç yaşta hacca yazılsınlar"

Hac görevini yapan ve yaşlılıkta hac görevinin zor olduğunu söyleyen Ali Çil, şunları söyledi:

"Ben iki damla göz yaşı için hacca gidiyorum. Daha evvel 3 defa hacca gittim. Allah nasip ederse tekrar gitmeye devam edeceğim. Tüm insanlara bir tavsiyem var, lütfen genç yaşta hacca yazılsınlar. Çünkü insanlar bazı olayların farkında değiller, yaşlılıkta biraz zor oluyor. "

"11 yıldır bekliyordum"

11 yıldır hacca gitmek için beklediğini söyleyen Nejdet Ergün de, "Gittik geldik mutluyuz. Kutsal topraklara gitmek çok güzel bir şey, ben 11 yıldır bekliyordum. Çok şükür Allah kavuşturdu" dedi.

Onuncu senesinde hacca gidebildiğini söyleyen Kadir Dağlı ise ,"Hac güzeldi. Allah elimizden geldiği kadar ibadetlerimizi eksiksiz yapmayı nasip etti. Her şey çok güzeldi. Onuncu sene sonunda Allah nasip etti ve gittik" diye konuştu.

Kaynak: İHA