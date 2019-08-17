17 Ağustos 1999... O karanlık gecede yaşanan depremde 18 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Üzerinden tam 20 yıl geçti. Türkiye'nin unutamadığı 45 saniyede, büyük can ve mal kayıpları yaşandı.

43 yaşındaki Ufuk Koçak ise 3 gün boyunca enkaz altında kaldı. Depremde bacaklarını baybeden Koçak, yaşama umudunu hiçbir zaman yitirmedi.

Koçak, depreme Gölcük'te yakalandı. Göçük altında kalan Koçak nefes alabilmek için tırnağıyla kazıdı beton yığınlarını.

Ufuk Koçak:

"Annem, teyzem ve kuzenimi kaybettim ve kayıp kelimesi bizim için bambaşka bir şey. Birçok arkadaşımı kaybettim. Caddeleri kaybettik, sokakları kaybettik. Gençliğimde çocukluğumda altında oynadığım ağaçları kaybettik."

Enkazdan çıktıktan sonra önüne çıkan engelleri tek tek aştı. Serbest dalışa başladı. Nefesini tutup suyun metrelerce altına indi.

"Suyun altına indiğim zaman ayaklarımı buluyorum"

"Hepimiz annemizin karnında o suyun içerisindeydik. O huzuru yakalıyorsunuz ve kimin ne eksiği varsa bu deniz ona onu verir. Ben indiğim zaman suyun altına ayaklarımı buluyorum."

Depremden önce ilgilendiği spor dallarına yöneldi. Tırmanışlar gerçekleştirdi. Su kayağı, rüzgâr sörfü ve dalış yaptı. Türkiye'nin ilk bedensel engelli dalış eğitmeni oldu. Ardından engelliler serbest dalış rekorunu kırdı. Başarısı bütün dünyada ses getirdi.

508 kilometrelik Likya Yolu'nu yürüyerek tamamladı

Koçak, dünyanın en uzun ve zor yollarından birisi olan 508 kilometrelik Likya Yolu'nu protez bacaklarıyla tamamladı.

Marmara Depremi'nden sonra sporla hayata tutunan Ufuk Koçak'ın hikayesi milyonlarca engelliye örnek oldu.

Haber: Süleyman Kaçmaz

Kamera: Faruk Ölge