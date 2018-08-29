İkiyaka Dağları'nda Türk bayraklarıyla halay çektiler

Hakkari'deki kanaat önderlerinden Mehmet Fırat, beraberinde Şemdinli Üzümkıran Köyü'nde yaşayan vatandaşlarla İkiyaka Dağları'na gitti.

Güvenlik güçlerinin düzenlediği "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu" ile PKK'lı teröristlerden temizlenen bölgede Türk bayraklarıyla halay çeken vatandaşlar, doğal güzelliklerin tadını çıkardı, birlikte yer sofrasında yemek yedi.

Mehmetçiğe teşekkür ettiler

Mehmet Fırat, bölgeyi teröristlerden temizleyerek kendilerine bu imkanı sağlayan Mehmetçiğe teşekkür etti.

Bölgede terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesini isteyen Fırat, "Tek terörist kalmayıncaya kadar terör örgütüne yönelik operasyonların devam etmesini istiyoruz. Biz yıllardır PKK'nın elinde her türlü zulme ve eziyete maruz kaldık. Terör örgütünün bugüne kadar yaptığı saldırıları lanetliyoruz" dedi.

"Bölgemizde çatışmaların olmasını değil yatırımların gelmesini istiyoruz"

Mehmet Fırat, bölgede bulunan Sat Buzul Gölleri'nin de turizme açılması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Burası turizme açıldığı zaman tüm dünyanın göz bebeği haline gelecek ve ekonomimize çok büyük katkı sağlayacaktır. Dünyanın dört bir yanından turistler akın edecektir. Buranın silah seslerinden temizlenmesinde ve arındırılmasında emeği geçen başta kıymetli İçişleri Bakanımıza, generallerimize, Hakkari Valimize ve Yüksekova Kaymakamımıza şükran ve minnetlerimizi arz ediyoruz. Artık bölgemizde çatışmaların olmasını değil yatırımların gelmesini istiyoruz."

Kaynak: AA