Japonlardan esinlendi, güneş panelli bisiklet icat etti

Mersin Silifke'de yaşayan emekli Sabri Dölek, güneş enerjisiyle çalışan üç tekerlekli bisiklet icat etti.

Sabri Dölek, Japonların ürettiği güneş panelli elektrikli bisikletleri düşünerek bin liraya mal ettiği üç tekerlekli bisikletiyle Silifke sokaklarında bütün bakışları üzerine topluyor.

68 yaşındaki Sabri Dölek, benzinsiz, mazotsuz, şarjsız güneş panelli üç tekerlekli bisiklete binmenin keyfini yaşıyor. Gün içinde güneşten aldığı enerjiyle süresiz yol gidebilen ve şarja gerek duymayan bisikleti görenler hayretler içinde kalıyor.

Japonların şarjsız, güneş panelli üç tekerlekli elektrikli bisikletinden esinlendiğini belirten Sabri Dölek, şöyle konuştu:

"Elektrikli üç tekerli bisikletin 5 tane 60 volt kendi aküsü var. Bu aküyle azami 35 kilometre gidersin. Ondan sonra gidemezsin. Çünkü aküleri 10 saat şarj etmek gerekiyor. Bu da zaman kaybına yol açıyor. Bunu ortadan kaldırmak ve yolda kalmamak için düşündüm ve bu panel sistemi aklıma geldi. Daha önce de panel sistemi yapmıştım, ondaki paneller 12 volt şarj ettiği için bağlantı sistemini 12 volta çevirip sabahtan akşama kadar şarj etmek zorunda kalıyordum. Bunu değiştirdim. Panel sistemini seri bağlantı yaparak 80 volt üzerinden şarj ediyorum. 3 amper şarj ediyor."

Güneş paneller sayesinde bisikletin yolda giderken kendini şarj ettiğini söyleyen Dölek, "Artık şarj etme gibi bir problemim ortadan kalktı. Yakın mesafe şehir içinde rahatlıkla ulaşımımı yapıyorum" dedi.

Bisikleti inceleyen gençlerden Mehmet Ali Gezer de, "Benzin ve mazot fiyatları artınca böyle bir bisikletin yapılması bana mantıklı geldi. Masrafı da az. Amcamı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Gürcan Ender ise, "Bir vatandaş olarak Sabri Bey'in yaptığı bu icadı çok beğendim. Memleketimizde güneş çok. Destek verilirse Türkiye'ye bir kazanç getirebilir" dedi.

Kaynak: İHA