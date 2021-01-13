Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır menderesleri karla kaplandı
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen mendereslerde güzel manzaralar oluştu. Karla kaplı menderesler, drone ile görüntülendi.
Iğdır'ın güneyinde bulunan Aras Dağları'nın eteklerindeki Ünlendi Vadisi, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.
Yüksek rakımlı vadinin ortasından geçen Ünlendi Deresi'nin oluşturduğu mendereslerde, güzel görüntüler ortaya çıktı.
Kışın bölgede görülmesi gereken güzelliklerden olan akarsu kıvrımları, drone ile havadan görüntülendi.
Etiketler: Kar Yağışı
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