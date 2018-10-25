  • 25 EKIM 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.634
    EURO 6.423
  • BIST 93747.65
    ALTIN 222.602
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İdlibli grafiti sanatçısından Kaşıkçı'yla dayanışma resmi

İdlibli grafiti sanatçısından Kaşıkçı'yla dayanışma resmi

Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz Esmer, İdlib'de hava saldırılarında yıkılan duvarda Cemal Kaşıkçı’nın cinayet anını tasvir etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İdlibli grafiti sanatçısından Kaşıkçıyla dayanışma resmi

Suriyeli grafiti (duvar yazısı) sanatçısı, İdlib'de hava saldırılarında hasar gören duvarlara Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ve aynı kaderi paylaşan medya çalışanları ile dayanışma amaçlı resim yaptı.

Dünyanın gündemindeki olayları duvarlara resmediyor

İdlib'e bağlı Binniş ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Aziz Esmer, hava saldırılarında yıkılan binaların duvarlarına yaklaşık iki yıldır Suriye’deki iç savaşı, Filistin'i ve dünyanın gündemindeki konuları anlatan resimler çiziyor.

Sanatçı Esmer, yıkıntılar içindeki bir duvara bu kez 2 Ekim’de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü duyurulan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayet anını tasvir etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ı da resmettiği çalışmasında Esmer, Beşşar Esed'i çizerek onun ağzından, Suudi veliaht prense yönelik "İyi bir öğrencim." ifadesini yazdı.

Esmer, Kaşıkçı ile Esed rejiminin benzer şekilde öldürdüğü medya çalışanlarıyla dayanışma için duvar resmini çizdiğini söyledi.

"Medya çalışanlarının kaderinin ölüm olmasını istemiyorum"

Grafitide, İngilizce "Zorbalıları durdurun" ifadesine yer veren Aziz Esmer, "Arap rejimlerinde muhalif medya çalışanlarının kaderinin ölüm olmasını istemiyorum." dedi.

Çizdiği resimlerle Esed rejiminin bombardımanlarının izlerini silmek istediğini belirten Esmer, rejimlerin çözümü, farklı görüşlere sahip kişileri öldürerek değil, onlarla fikir teatisinde bulunarak aramaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: idlib, grafiti, Cemal Kaşıkçı, Aziz Esmer
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER