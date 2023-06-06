Haziranda “kararsızlık yağışları” sürecek

Yaz mevsimi sağanak yağışlarla başladı. Samsun, Sinop, Ankara, Amasya, Kastamonu gibi Türkiye’nin pek çok yerinden sel ve yağış haberleri geliyor.

Peki yağışlar ne zaman sona erecek? Bu mevsimde bu kadar yağış görülmesinin sebebi ne? Hangi bölgelerde sel görülebilir? Ve en önemlisi beklenen yaz ne zaman gelecek? İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir’le önümüzdeki günlerde yaşanabilecek meteorolojik hava olaylarını konuştuk.

[Fotoğraf: AA]

Yağışa El Nino etkisi

Haziran ayı boyunca yağışların süreceğini söyleyen Dr. Özdemir, “Dikkatli olmakta fayda var” diyor. Yağışların bu kadar etkili olmasının sebebini ise şöyle açıklıyor:

“Küresel anlamda düşündüğümüzde El Nino dediğimiz bir sistem var. Bu sistem tüm dünyayı etkiliyor. Pasifik kıyılarından itibaren gelişmeye başlıyor. Jet rüzgarıyla birlikte dünyayı etkisi altına alıyor.”

Haziran ayının büyük bölümü yağış oluşumuna uygun şartlar taşıyor. Kararsızlık yağışları ay boyunca sürecek. Kararsızlık yağışları derken, havanın bir an kapatmasını ve tekrar açmasını bu esnada o bölgedeki toprağın ısınması ve hava parselinin yükselmesi gibi konvektif hava hareketleriyle ani yağış oluşumunu kastediyoruz. Yüksek seviyelerdeki bulutların sıcaklıkları düşük; eksi 50’lerin üzerinde. Bu da ani yağışlar, hortum, dolu gibi olayların görülmesine sebep olacak. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir

Yağışlar iç kesimlerde daha etkili olacak

Özellikle metropollerde gelişen ısı adalarının da iklimlerde ve yağışlarda değişmeye sebep olduğunu belirten Özdemir, haziran ayına dikkat çekiyor:

“Haziran ayının büyük bölümü yağış oluşumuna uygun şartlar taşıyor. Kararsızlık yağışları ay boyunca sürecek. Kararsızlık yağışları derken, havanın bir an kapatmasını ve tekrar açmasını bu esnada o bölgedeki toprağın ısınması ve hava parselinin yükselmesi gibi konvektif hava hareketleriyle ani yağış oluşumunu kastediyoruz. Yüksek seviyelerdeki bulutların sıcaklıkları düşük; eksi 50’lerin üzerinde. Bu da ani yağışlar, hortum, dolu gibi olayların görülmesine sebep olacak.”

Dr. Özdemir, ay boyunca yağışların özellikle Türkiye’nin iç kesimlerinde etkili olması beklendiğini dile getiriyor. Bu dönemde Türkiye’nin hemen her bölgesinde sel görülme riskinin olduğunun altını çizerek özellikle iç bölgelere dikkat çekiyor:

“Anadolu'nun iç bölgelerinde sel riski fazla… Marmara’nın bazı yerlerinde ve Doğu Anadolu’da görülebilir. Bu da tedbir gerektiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarına kesinlikle dikkat etmek lazım.”

Üstelik yükseklerdeki soğuk havanın etkisiyle tüm bu bölgelerde kısım kısım da olsa, hortum, sel, dolu gibi meteorolojik olayların da görülebileceği tahminler arasında yer alıyor.

[Fotoğraf:AA]

Yaz sıcakları temmuzda bekleniyor

Nihayet temmuz ayında beklenen yaz gelecek... Sıcaklıkların temmuzda mevsim normallerine çıkacağını vurgulayan Dr. Özdemir, kurak ve sıcak bir ay yaşanacağını öngörüyor. Ağustosun ilk yarısının da bu şekilde geçmesini beklediklerini söylüyor. Eylül ayıyla birlikte ise yağışların yavaş yavaş yeniden görülmeye başlanacağını sözlerine ekliyor.

Buzulların erimesiyle nem seviyesi yükselecek. Tabii bu nem seviyesi eylül-ekim aylarında Sibirya gibi yüksek enlemlerde kar yağışlarına neden olacak. Böylece kar yağışının yarattığı bir radyoaktif soğuma meydana gelecek. Güçlü yüksek basınçlar oluşturacak ve bu da kutup bölgesindeki girdabı deforme edecek. Ardından kutup soğukları, bizim bulunduğumuz 40 derece enlemine doğru taşınacak. Sonbahar; daha da ileriye gidersek kış sert geçeceğe benziyor. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir

Kışın sert geçeceği öngörülüyor

Peki önümüzdeki sonbahar, hatta kış nasıl geçecek? Dr. Güven Özdemir, bu konudaki tahminlerini kutup bölgelerindeki buzulların erimesiyle ilişkilendirerek yapıyor:

“Buzulların erimesiyle nem seviyesi yükselecek. Tabii bu nem seviyesi eylül-ekim aylarında Sibirya gibi yüksek enlemlerde kar yağışlarına neden olacak. Böylece kar yağışının yarattığı bir radyoaktif soğuma meydana gelecek. Güçlü yüksek basınçlar oluşturacak ve bu da kutup bölgesindeki girdabı deforme edecek. Ardından kutup soğukları, bizim bulunduğumuz 40 derece enlemine doğru taşınacak. Sonbahar; daha da ileriye gidersek kış sert geçeceğe benziyor.”

