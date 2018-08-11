Hayriye Teyze üniversitede kilim örüyor

Hayriye Tanık, 21 yıl önce Halk Eğitim Merkezi'nde tezgahta kilim dokumayı öğrendiğini, yeniden aynı işi yapmak için Şırnak Üniversitesi'ne başvurduğunu söyledi.

Üniversitenin desteğiyle kendisine tahsis edilen yerleşke içerisindeki iş yerinde kilim dokuma tezgahında yöresel kilim ve çanta dokuduğunu kaydeden Tanık, ürettiği ürünlerin satışını yaptığını belirtti.

Eşinin emekli olduğunu, emekli aylığının yeterli gelmediğini, hem evine hem de çocuklarına destek sağlamak için çalıştığını kaydeden Tanık, "Çocuklarıma destek oluyorum. Tezgahımda ekmeğimi kazanıyorum. Üniversitenin maddi manevi desteğini her zaman gördüm. Hem üniversite yönetimi hem de buradaki öğrenciler yaşım gereği çalışmamı görüp takdir ediyorlar. Destek olmak için yaptığım ürünleri satın alıyorlar. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

"Fedakar bir annedir"

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan da üniversitede kadın girişimcilerin olmasını önemsediklerini, Tanık'ın da başvurusunu bu doğrultuda değerlendirdiklerini söyledi.

Yaşı itibarıyla örnek bir kişilik sergilediğini aktaran Erkan, şöyle konuştu:

"Hayriye Teyzemiz son derece fedakar bir annedir. Kilim atölyesinde çanta ve yöresel el işleri yaparak geçimini sağlıyor. Hem öğrencilerimiz hem de yönetim olarak destek oluyoruz. İnsanlara örnek olabilecek çalışkan ve fedakar biri. Kampüsümüze hem canlılık hem renk katıyor."

Yerleşkede iş yeri bulunan Nadire Bayat da Tanık'ın bu yaşında çalışma gayretini takdirle karşıladıklarını belirtti.

Üniversite öğrencilerinden Cudi Yağız ise açtığı kilim tezgahında ilerlemiş yaşına rağmen çalışan Tanık'ın herkese örnek olabilecek bir kişi olduğunu aktardı.

Yağız, "Çok güzel el emeği çalışmaları var. Öğrenciler olarak alışveriş yaparak destek olmaya çalışıyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimize bu el işi ürünleri hediye alıp ona maddi anlamda destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA