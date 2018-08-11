Kışlık odunlarını denizden topluyorlar

Selin etkili olduğu Ordu'da havadan çekilen görüntülerde, durumu fırsata çeviren bazı vatandaşların kışlık yakacağını çıkartmak için sahilden odun topladığı görülüyor.

Ordu genelinde 7 Ağustos gecesi başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur sonrası, kentin birçok bölgesinde hasar meydana geldi.

Kışlık yakacaklarını çıkarmaya çalışıyorlar

Aşırı yağmur yağışları sonucu dolup taşan ırmak ve dereler, önüne gelen her şeyi denize sürükledi. Akıntıyla birlikte deniz, odun, ağaç, fındık ve çeşitli eşyalarla doldu taştı.

Dalgaların etkisiyle sahile vuran odunlar da, en çok kışlık yakacak arayan vatandaşların işine yaradı. Sabahın ilk ışıklarıyla Ünye sahiline akın eden vatandaşlar, odunları traktör ve çeşitli araçlara yükledi.

"Bütün fındıklar denize geldi"

Odun toplayan vatandaşlardan Mehmet Güler, kışlık yakacaklarını temin etmek için odun topladıklarını kaydetti.

Bu yıl fındık hasadının da az olduğunu, olanın da denize döküldüğünü işaret eden Güler, “Büyük bir afet çıktı, onunla birlikte harmandaki bütün fındıklar denize geldi. Biz de burada ihtiyacımızı karşılamak için buraya odun toplamaya geldik. Kışlık yakacağımızı buradan çıkartacağız. Bu sene fındık da yok. 2-3 ton fındığım oluyordu, bu sene 50 kilogram kadar ancak oldu. Allah yardımcımız olsun. Bu sene işler zor” dedi.

Kaynak: İHA