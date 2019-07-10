Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Koçören mahallesinde seracılık yapan M.Heysem Güneş, serasına ve evin bahçesine patlıcan tohumu ekti.

Bir süre sonra büyüyen patlıcanlar zaman gittikçe domates görünümünde şekil aldı. Hataylı çiftçi ilk günler şaşırsa da zamanla buna alıştığını söyledi.

Çiftçi, bugünlerde yetiştirdiği domates görünümlü patlıcanla çevrenin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

"Patlıcan sandık aldık"

Gelen kişilerin çok şaşırdığını belirten Güneş, şunları söyledi:

"Tanıdık vasıtasıyla bize tohum geldi, patlıcan niyetine ektik. Sonra büyüdüğünde yaprakları biraz daha arttı, meyve vermeye başladı. Yuvarlak olduğunu görünce dolma patlıcan sandık. Fakat, daha fazla büyüdü ve çizgiler oluşmaya başladı ve hafif kırmızıya döndü. Çok şaşırdık, domates görünümlü bir patlıcan olduğuna karar verdik."

Hataylı çiftçi, bu ilginç patlıcandan tohum elde ederek aynı patlıcandan ekip çoğaltmayı düşünüyor.

Haber: Hasan Yetmez