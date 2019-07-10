Kocaeli Gebze'de anaokulu öğretmeni olan Dilek Uğur Dikkatli, her gün evinden kilometrelerce uzaktaki köylere gidiyor.

Sokak köpekleri bu arabayı dört gözle bekliyor. Köpekleri besliyor, su veriyor. Yaralı olanları da kendi imkanlarıyla tedavi ettiriyor.

Dikkatli, "Bu canlar yıllar öncesinde tarım toplumuyken bizlerin işini yapıyordu. Tarlarımızı ve bahçelerimizi koruyordu. Aslında o kadar güzel dostlar ki biz onlardan vazgeçtik ama onlar bizden vazgeçmediler" dedi.

Fedakar öğretmen, sahipleri tarafından şehir dışına terk edilmiş sokak hayvanlarını besliyor, tedavi edilmelerini sağlıyor.

Sosyal medya üzerinden hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyor

Bu işi yaparken birçok zorlukla karşılaştığını belirten Dikkatli, şunları söyledi:

"Beslenme noktalarına atılan canlar toplu olarak bir arada yaşadıkları için çok fazla hastalıklar söz konusu olabiliyor. O yüzden bir gördüğünüz ve sevdiğiniz bir canı bir daha göremeyebiliyorsunuz."

Dilek öğretmen ayrıca, sosyal medya üzerinden hayvansever hemşehrileriyle sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını paylaşıyor, yardım organizasyonları yapıyor.

Kaynak: TRT Haber