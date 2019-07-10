Su altı kurtarma ekibinde yer alacak İtfaiye Müdürlüğünde görevli 4 personel, eğitim için Antalya’nın Finike ilçesindeki Dalış Merkezi'ne gönderildi.

Eğitimin ardından "Balık Adam" sertifikası alacak ekip olası boğulma vakalarına müdahale edebilecek.

Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, iki hafta önce Batman Çayı'nda iki kardeşin boğulduğunu söyleyerek, bu olay anında böyle bir ekip kurma kararı aldıklarını söyledi.

Kentte yaşanan boğulma vakaları sırasında suda kaybolanların bulunması ve sudan çıkarılmaları için ya Diyarbakır'dan ya da Bitlis'ten dalgıç ekiplerin çağrıldığını, bunun da zaman kaybına neden olduğunu anlatan Demir, "Kentimizde Batman Çayı'nın yanı sıra dere ve göletler bulunuyor. Bölge itibarıyla hava sıcaklığının yüksek olmasından dolayı vatandaşlarımız serinlemek için bu sulara giriyor. Bu da boğulmalara neden oluyor. Suda kaybolan kişilerin en kısa sürede bulunması için ekip kurma kararı aldık" dedi.

Kaynak: AA