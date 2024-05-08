Hakkari'nin küçük mucidi TEKNOFEST'e davet edildi

"Aslında bir helikopter yapmak istemiştim yaptım da başarılı oldum ve merakım daha da arttığı için başka şeyler yapmak istedim. Hep yaptım böyle başardım. Benim en büyük hayalim Teknofest'e katılmak. Beni kabul ettikleri için Selçuk Bayraktar abime ve sesimi duyurduğu için TRT Haber'e çok teşekkür ederim.