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Yaşam
TRT Haber 08.05.2024 09:58

Hakkari'nin küçük mucidi TEKNOFEST'e davet edildi

Geliştirdiği araçlarıyla TRT Haber'in ekrana taşıdığı Hakkarili küçük mucit Aram Kaynak, Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST'E davet edildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Yeşilova köyünde yaşayan Aram Kaynak atık malzemelerle teknolojik araçlar üretiyor. Bugüne kadar helikopter ve güneş enerjisiyle çalışan araçlar üreten Aram Kaynak'ın hedefi TEKNOFEST'e katılmaktı.

TRT Haber'in ekrana taşıdığı 14 yaşındaki mucit hedefine ulaştı. Bu sene düzenlenecek TEKNOFEST'E davet edildi. Müjdeyi BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu.

Hayalleri gerçek olan küçük mucit, Selçuk Bayraktar'a ve sesini duyurabildiği için TRT Haber'e teşekkür etti. Küçük mucit duygularını şu sözlerle dile getirdi;

"Aslında bir helikopter yapmak istemiştim yaptım da başarılı oldum ve merakım daha da arttığı için başka şeyler yapmak istedim. Hep yaptım böyle başardım. Benim en büyük hayalim Teknofest'e katılmak. Beni kabul ettikleri için Selçuk Bayraktar abime ve sesimi duyurduğu için TRT Haber'e çok teşekkür ederim.

2024 TEKNOFEST Adana'da düzenlenecek.

 

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