Hakkari'nin küçük mucidi TEKNOFEST'e davet edildi

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Yeşilova köyünde yaşayan Aram Kaynak atık malzemelerle teknolojik araçlar üretiyor. Bugüne kadar helikopter ve güneş enerjisiyle çalışan araçlar üreten Aram Kaynak'ın hedefi TEKNOFEST'e katılmaktı.
TRT Haber'in ekrana taşıdığı 14 yaşındaki mucit hedefine ulaştı. Bu sene düzenlenecek TEKNOFEST'E davet edildi. Müjdeyi BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu.
Hayalleri gerçek olan küçük mucit, Selçuk Bayraktar'a ve sesini duyurabildiği için TRT Haber'e teşekkür etti. Küçük mucit duygularını şu sözlerle dile getirdi;
2024 TEKNOFEST Adana'da düzenlenecek.
TEKNOFEST Kuşağı gümbür gümbür geliyor... ????????— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 7, 2024
Aram kardeşimiz ile #TEKNOFEST Adana'dayız.
Herkesi bekleriz... https://t.co/20HGlXcICa