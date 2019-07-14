Samsun'un Canik ilçesindeki Gölalan Şelaleleri, doğal güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor. İlçe merkezinden yaklaşık 30 dakika yürüyüşle ulaşılabilen şelaleler, doğa yürüyüşü, dağcılık, piknik ve foto safari gibi imkanlar da sunuyor.

Şelaleler kadar çevresindeki orman ve bitki örtüsü de doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Samsun'da birçok şelale, piknik alanı ve yaylanın olduğunu belirten Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, şunları söyledi:

"Bu alanların başında da Gölalan Şelaleleri bulunuyor. 12 şelaleden oluşan ve yazın dahi sürekli akan ve yemyeşil suyu ile çok fazla ilgi çeken ve sosyal medya da çok fazla fotoğrafları dolaşan bir turizm alanımız. Ancak şu an itibari ile hem yönlendirme levhaları açısından, hem de yürüyüş yolları ve piknik alanları açısından ne yazık ki tam yeterli konumda değil."

İnsanların artık serin yerlere gitmeye başladığını anlatan Toktaş, şöyle konuştu:

"Artık iklim değişiklikleri ile birlikte havaların daha fazla ısınmasıyla serin yerlere gitmek isteyenlerin sayısının artmasıyla bu alanlara da ilgi artmış durumda. Özellikle Karadeniz Bölgesi ve Samsun hem yeşiliyle hem de şelaleleriyle ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda bizim isteğimiz, şelale takımlarının bulunduğu bu alanın hızlı bir şekilde turizme kazandırılması ve gelen ziyaretçilerin hizmetine sunabilmektir."

Kaynak: DHA