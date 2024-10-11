Giresun'da askeri kamuflaj desenli 'mekik kelebeği' görüntülendi

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü personeli, kurumun bahçesinde farklı bir türde kelebeğe rastladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü yetkililerince incelenen kelebeğin türünün, mekik kelebeği olduğu tespit edildi.

İri boy ve renkli, uzun ince kanatlarıyla dikkati çeken mekik kelebeği, en hızlı kanat çırpan ve havada asılı durabilen kelebek türü olarak biliniyor.

[Fotoğraf: AA]

Yalnızca gece uçabildiği belirtilen mekik kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.

Kanatları yeşil, kahverengi, pembe ve sarı renklerle bezeli mekik kelebeği daha önce de Türkiye'nin bazı bölgelerinde görüldü.