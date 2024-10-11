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Yaşam
AA 11.10.2024 22:21

Giresun'da askeri kamuflaj desenli 'mekik kelebeği' görüntülendi

Giresun'da, Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanan mekik kelebeği (daphnis nerii) görüldü.

Giresun'da askeri kamuflaj desenli 'mekik kelebeği' görüntülendi
[Fotograf: AA]

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü personeli, kurumun bahçesinde farklı bir türde kelebeğe rastladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü yetkililerince incelenen kelebeğin türünün, mekik kelebeği olduğu tespit edildi.

İri boy ve renkli, uzun ince kanatlarıyla dikkati çeken mekik kelebeği, en hızlı kanat çırpan ve havada asılı durabilen kelebek türü olarak biliniyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yalnızca gece uçabildiği belirtilen mekik kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.

Kanatları yeşil, kahverengi, pembe ve sarı renklerle bezeli mekik kelebeği daha önce de Türkiye'nin bazı bölgelerinde görüldü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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