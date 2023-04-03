Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans Bölümü'nde okuyan Mevlüt Ertem, hafızlık eğitimi almak için yaşadığı Mardin'in Midyat ilçesinden İstanbul'a geldi.

Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Cennet Kuran Kursu'na kayıt yaptıran Ertem'e, ezberinin güçlü olduğu fark edilince özel bir program hazırlandı. Günde 10-12 saat çalışarak 10 sayfa ezberleyebilen Ertem, 66 günde hafız olmayı başardı.

Mevlüt Ertem, amcasının oğlu 5 ayda hafız olunca ağabeyinin tavsiyesi üzerine eğitim almak için İstanbul'a gelerek aynı kursa başladığını anlattı.

Daha önce Kur'an-ı Kerim okuduğunu, tecvit bilgisinin olduğunu dile getiren Ertem, Arapça bilmesinin hafızlığı kısa sürede tamamlamasına yardımcı olduğunu kaydetti.

"Yoğun bir programla hafızlığı tamamladım"

Ertem, yoğun bir programla hafızlığı tamamladığını belirterek, "66 ders gününde hafız oldum. İlk günler 3-4 sayfa okuyordum. Zamanla gelişerek 10 sayfa ezberlemeye başladım. Sabah namazından sonra derse başlıyordum. Hoca dersimi verdikten sonra ezberlere devam ediyordum. Aralıklı bir şekilde akşama kadar ders çalıştım. Ekstra derslerle bitirebildim. Hafız olduğum için gururluyum. Hafız olmak büyük bir sevap. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Ertem, ileride kendisi gibi hafızlar yetiştirmek için Kur'an-ı Kerim öğreticisi olmak istediğini dile getirdi.

Kur'an kursu eğitmeni Hilmi Bozkurt da hafızlık süresinin ortalama 1 ile 3 yıl arasında kişinin ezber kabiliyetine göre değiştiğine dikkati çekerek, "Talebenin kapasitesine göre programlar yapıyoruz. 2 yılda bitiren de var, 1 yılda bitiren de. 6 ayda bitiren talebemiz de var. En son 66. günde bitiren talebemiz oldu. Bu bir rekor. Bundan daha kısa sürede bitiren vardır ancak benim Kuran kursu öğreticiliğimde rekorum bu." diye konuştu.

"Kapasitesini tam kullanmasını sağladım"

Kısa denemelerden sonra öğrencisi Mevlüt Ertem'in kapasitesini fark ettiğini belirten Bozkurt, şöyle devam etti:

"Mevlüt'ün kapasitesini gördüm ve bu tam kullanmasını sağladım. Amcasının oğlu da 5 ayda hafızlığı bitirdi. Mevlüt de 'Hocam ben 6 ayda bitirim.' dedi. Tamam dedim. Yoğun programa girdik. Mevlüt'te bir cevher var ve Arapça bilmesinin ciddi katkısı oldu. Bu işimizi kolaylaştırdı. Kur'an en büyük mucize. Hafızlıkta zorladıkça, ezberledikçe, kendini kalbi, bedeni ve fikri olarak verdikçe hafıza açılıyor. Mevlüt'te bunu gördüm. Maneviyat tamamdı. Göz, kalp, kulaktan üçünü de birleştirince talebe zaten tamamdır. Günde 12 saat çalıştık. Günde 10 sayfayı ezberlediğini görünce bunu devam edip ettiremeyeceğini sordum. Mevlüt de tamam deyince elhamdülillah 66 ders gününde bu işi bitirdik."