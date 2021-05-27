Ülkemizde yaklaşık 2 bin 500 hasta, akraba dışı kök hücre tedavisi için bekliyor.

Binlercesinin tek umudu uygun bağışçının ve kök hücrenin bulunması.



Buket Demirkol, bu hastalara yardım elini uzatan bağışçılardan biri. Sosyal medyada kök hücre arayan bir ailenin durumundan etkilendi. TÜRKÖK'e başvurarak bağışçı adayı oldu. Çok nadir bir durum olsa da verdiği kök hücre örnekleri üç yıl arayla iki hastayla uyum gösterdi.



Buket Demirkol, Türkkök'ün 770 bin bağışçısından biri. 2018 yılında kendinden alınan kök hücreler bir başka hastada hayat buldu. Aradan geçen üç yıl sonra ondan alınan kök hücreler bu kez küçük bir bebekte hayat bulacak.



Bir yandan bağışçı kazanımlarına destek olan Demirkol, diğer yandan

bir hayatı kurtarmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Çok farklı bir huzur kapladı içimi"

İki bebeğin de hayata tutunmasına katkı sağladığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Buket Demirkol, "İkinci uyum gerçekleştiğini söylediğinde çok daha farklı bir huzur kapladı içimi. Normal bir insanın hayat kurtarması bence çok az. Bana da bu iki kere nasip oldu. Bir üçüncüsü olur mu bilmiyorum. Olursa da tekrar burada olacağım" dedi.

"Başladıkları işi bitirsinler"

Bağışçı adayı olmak kadar, uyumdan sonra vazgeçmemek de oldukça önemli.

Buket Demirkol'un eşi Şenol Demirkol, "Vazgeçen aileler olduğunu duyduk. O umudun birden yıkılması, Allah kimseye yaşatmasın. Lütfen başladıkları işi bitirsinler, yarım bırakmasınlar" diye konuştu.



Buket Demirkol, iki yıllık gizlilik ilkesi tamamlandıktan sonra bağış yaptığı hastaları tanımak istiyor.

Haber: Halit Yılmaz

Kamera: Ahmet Bağış