Tasarlıyor, ölçüyor, kesiyor, biçiyor, yapıştırıyor.

Dört yıl önce Kadıköy’de kendi atölyesini açan kostüm tasarımcısı Cansu Akdeniz, hazırladığı kuklalara hayat veriyor.

İzmir 9 Eylül Üniversitesinde sahne tasarımı eğitimi alan Akdeniz, kuklalarla lise döneminde tanıştı.

Üniversiteden sonra kukla tasarımı eğitimi de alan Cansu Akdeniz, kukla yolculuğuna İstanbul’da devam etme kararı aldı.

“Muhsin”

Kadıköy Yeldeğirmeni’nde bulunan ve hemen hemen her ebatta kuklanın tasarlandığı atölyede en çok dikkat çeken ise dev kuklalar...

Sıra dışı kuklalar yapmaktan zevk aldığını söyleyen Cansu Akdeniz’in birbirinden farklı hayalleri var.

Kuklalardan oluşan bu hayallerden biri de beden kuklası olarak tasarladığı Muhsin'le gerçekleştirdiği sokak performansı...

Atölyenin göz bebeği Muhsin, ısıyla yumuşayabilen bir madde olan termo plastikten üretildi.

Akdeniz, meydana gelen balmumu etkisi nedeniyle Muhsin’in gerçekçi olduğunu ve çok ilgi çektiğini söylüyor.

Herkesin dikkatini çekiyor

Cansu Akdeniz ve Muhsin haftanın belli günlerinde sokak performansı sergiliyorlar.

Sıklıkla Bahariye Caddesi’nde gerçekleşen bu performans, meraklı gözlerin ilgi odağı oluyor.

Genelde çevresinden çok olumlu tepkiler aldığını anlatan Akdeniz, bunu Muhsin ile bir bütün olarak hareket etmesine bağlıyor.

“Sirk kurmak istiyorum”

Yaptığı işten büyük keyif aldığını belirten Akdeniz, hayatına yine kuklalar üzerinden yön vermek istiyor.

Önceleri kafasında soru işaretleri olduğunu fakat zaman geçtikçe bu soru işaretlerinin kaybolmaya başladığını söyleyen Cansu Akdeniz’in en büyük hayali ise bir sirk kurmak.

Akdeniz, tek başına çalışmaktan ne kadar zevk aldığını söylese de müzisyenlerden, dansçılardan ve kukla hayvanlardan oluşan bir ekiple çalışmayı da çok istediğini söylüyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu