Geleneksel sanatları yarınlara taşımayı amaçlayan "Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması" başlıyor.

34 ismin jüri koltuğuna oturacağı yarışmada, yüzlerce eser sahibi hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, cilt ve çini olmak üzere 6 ayrı sanat dalında birbiriyle mücadele edecek.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen yarışmada, geleneksel sanatlara karşı artan ilginin devamının sağlanıp sanata gönül veren insanların bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

İslam sanatları olarak da bilinen hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, cilt ve çini alanında düzenlenen "Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması"na son katılım tarihi 16 Aralık 2018 Pazar. Yarışmaya sadece bir eserle ve bir dalda katılabilecek olan ustalar, eserlerini 15 Kasım-16 Aralık 2018 tarihleri arasında teslim edebilecek.

24-29 Aralık 2018 tarihleri arasında seçici kurulun toplanacağı yarışmada, sonuçlar 31 Aralık 2018 Pazartesi günü açıklanacak. Detaylı bir elemenin ardından dereceye girmeye hak kazanan sanatkarların ödül ve sergi töreni ise, 19 Ocak 2019 Cumartesi günü yapılacak. Uluslararası katılıma da açık olan yarışmaya herhangi bir yaş ve eğitim sınırı olmaksızın tüm amatör ve profesyonel sanatçılar katılabiliyor.

Her yıl farklı bir temayla sanatseverlerin karşısına çıkan geleceğin ustaları, bu yıl serbest bir konuyla sanatseverlerin karşısına çıkabilecek. 6 ayrı dalda dereceye giren ve teşvik ödülüne layık görülen isimler parayla ödüllendirilecek.

Yarışmada dereceye giren sanatçılar, para ödülünün yanı sıra 19 Ocak - 15 Şubat 2019 tarihleri arasında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde eserlerini sergileme fırsatını da yakalayacak.

Kaynak: İHA