Asboğa Gölü turizme kazandırılacak

Kars Sarıkamış'a 11 kilometre uzaklıkta ve 2007 rakımda bulunan, ördek, angut, balıkçıl gibi birçok kuşa barınma imkanı sağlayan Asboğa Gölü, 13 bin 800 metrekarelik alana sahip.

Yöre turizminin 12 aya yayılması hedefleniyor

Bölgenin turizm potansiyelini daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla başlatılan çalışmalarla Asboğa Gölü de turizme kazandırılacak.

Turizmciler, yöre turizminin 12 aya yayılması için söz konusu göle bisiklet turları ve atlı kızak turları düzenlenmesini, göl çevresine mesire alanları, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile ağaçlandırma yapılmasını istiyor.

"Asboğa Gölü bölge turizmi için önemli"

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Asboğa Gölü’nün bölge turizmi için önemli olduğunu söyledi.

"Asboğa Gölü'müzün, ilçemizin ve bölgemizin turizmine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Belediye olarak gölün çevre düzenlemesi, ağaçlandırma, günübirlik sosyal tesisler, su sporları, olta balıkçılığı ve ayrıca kış mevsiminde değerlendirmek üzere buz pateni ve diğer aktivitelerin yapılacağı plan ve proje çalışmalarına başladık."

"Asboğa Gölü Sarıkamış turizmine ivme kazandıracak"

Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş da, Asboğa Gölü'nün turizme kazandırılması için bazı çalışmalara başlandığını belirtti.

Mir Hasan Taş, Sarıkamış'ta turizmin 12 aya yayılabilmesi için yaz ve kış turizminin büyük önem arz ettiğini belirterek, "Asboğa Gölü Sarıkamış turizmine önemli ivme kazandıracak. Yazın olta balıkçılığı, mesire alanları, ağaçlandırma ile göl dizayn edilebilir. Burada atlı kızaklarla gezi turları, parkurlar yapılabilir" dedi.

"Bölgedeki insanların çoğu bu gölü bilmiyor"

Fotoğraf sanatçısı Hasan Cellat ise, Asboğa Gölü'nü saklı bir cennete benzetti.

"Bölgedeki insanların çoğu bu gölü bilmiyor. Asboğa Gölü, kamp ve yürüyüş turizmi açısından değerlendirilirse bölge gelişir ve daha güzel çevreye kavuşmuş oluruz."

Gölün yabani kuşlara da ev sahipliği yaptığını anlatan Hasan Cellat, "Asboğa Gölü, doğal göl olduğu için burada balıkçılık yapılabilir. Yetkililerin burayı keşfetmesi gerekiyor. Burada yabani hayatın da korunması gerekiyor, çünkü mevsim geçişlerinde yabani kuşlar burada bize misafir oluyor" diye konuştu.

Kaynak: AA