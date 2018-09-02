Kaputaş Plajı mavinin benzersiz tonlarıyla dikkat çekiyor

Antalya Kaş'taki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, suyunun benzersiz turkuaz rengiyle her gün yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Kaş Belediyesince işletilen ve girişi ücretsiz olan plaja yol kenarındaki basamaklardan inilerek ulaşılıyor.

Suyunun açık yeşilden maviye doğru değişen benzersiz rengi, el değmemiş doğallığıyla dünyanın en güzel plajları arasında gösterilen Kaputaş, göz kamaştırıyor.

Fethiye-Kaş yolunda seyahat edenler, çektikleri fotoğraflarda Kaputaş Plajı'nı fon olarak kullanarak poz vermeden geçmiyor.

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, 15 Temmuz'dan itibaren Kaş'ta turizmin istenilen seviyede ilerlediğini söyledi.

İlçede turizmin bayram tatilinde zirve yaptığını belirten Kocaer, "Akdeniz'in en güzel plajlarından Kaputaş, tüm turistlerin uğrak yeri oldu. Zaten dünyaca ünlü olan plaj, her geçen gün yerli ve yabancı turistlerin daha da çok ilgisini çekiyor. Ziyaretçilerin neredeyse tamamı plajdan memnun ayrılıyor" dedi.

"Burası doğal bir güzellik"

Kaş Belediyesi olarak turizme ve misafirlere hizmete devam ettiklerini anlatan Kocaer, şöyle konuştu:

"Kaputaş, yaz ve kış tek renkte kalmaz. Beş renge kadar kademe kademe gökkuşağı gibi şekil alır. Kaputaş'ta bulunan kum, çakıl, kumsal tamamen doğaldır. Kaputaş'ta ilave en ufak bir çakıl tanesi yoktur. Burası doğal bir güzellik. Koyun Akdeniz'e bakışı ve renginin kanyonla bütünleşmesi, Kaputaş'ı ön plana çıkarıyor. Plajın üst tarafındaki yaban keçilerinin dolaşması da güzellik katıyor."

Kocaer, Türkiye'nin tanıtımı için birçok plaj bulunduğunu, Kaputaş'ın da bunlardan biri olduğunu belirtti.

İstanbul’dan tatile giden Gökhan Yıldırım, Kaputaş'a ilk kez geldiğini ve daha önce bu kadar temiz bir deniz görmediğini anlattı.

Kaputaş'ın kusursuz güzelliğe sahip olduğundan bahseden Yıldırım, plajın Türkiye'de görülmesi gereken noktalardan biri olduğunu söyledi.

Kaynak: AA