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Atatürk’ün Gelibolu’ya gelişinin 90. yılı kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 90. yıl dönümü törenle kutlandı.

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Atatürkün Geliboluya gelişinin 90. yılı kutlandı

Atatürk'ün Gelibolu'yu ziyaretinin 90. yıl dönümü dolayısıyla 2. Kolordu Karargahında tören düzenlendi.

Törende, Gelibolu Kaymakam Hakan Kılınçkaya, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 

“Atatürk, bugün de yine Gelibolu’da, Geliboluluların kalbindedir”

Belediye Başkanı Özacar, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal'in 103 yıl önce, düşmana direnmek için Gelibolu Yarımadası'na geldiğini sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak 90 yıl önce yeni harfleri öğretmek için yine Gelibolu’ya geldiğini anlatarak, "Atatürk, bugün de yine Gelibolu’da, Geliboluluların kalbindedir. Aziz ruhu ve eşsiz hatırası bu topraklardadır. Bu yarımadada izleri olanın, ruhumuzda da izleri vardır. Bu iz hiçbir zaman silinmemiştir ve silinmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerce şiirlerin okunduğu törene AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı Mehmet Gözütok, CHP İlçe Başkanı Nevzat Kaya, MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngör ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca da katıldı.

Kaynak: AA

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