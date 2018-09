Köylerine 35 yıl sonra su geldi

Muş Varto, yıllardır mahrum kaldığı belediye hizmetlerine görevlendirmeyle kavuşuyor.

Varto Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, Baltaş Köyü'nde incelemelerde bulundu.

Çetin, ilçenin coğrafi alanının çoğunluğunu dağlık arazilerin oluşturduğu köy yollarının büyük kısmının sıcak asfaltla kaplandığını, su sıkıntısı nedeniyle köylere iki yılda 87 su kuyusu açılarak hizmete sunulduğunu söyledi.

Köy yollarının standartlara uygun hale getirildiğini anlatan Çetin, bölgenin geçmişte terörle anıldığını ve örgütün aktif olarak kullandığı bölgelerin başında geldiğini belirtti.

Terörden arındırdıkları ilçenin her köşesinde hizmete başladıklarını vurgulayan Çetin, şöyle konuştu:

"İlçe merkezine ve köy yollarına sıcak asfalt dökmeye başladık. Köylerimizin içme suyu problemini yeni kuyular açarak giderdik. Devletimiz her yerde güçlü yatırımlar yaparak halkına hizmet ediyor, yeter ki birlik içinde olalım, dışarıdan yapılacak her türlü girişime tek vücut olalım. Son 2 yıldır köylere, huzurla birlikte hizmet de gidiyor. Terörü bitirme noktasına getirdik. 'Sırada halka hizmet var' dedik ve kolları sıvadık. Köydeki evlere su bağlanacak. Biz devlet olarak merkeze insanı aldık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Vatandaşın her türlü isteği, özellikle yaşamı ilgilendiren destekler önemlidir. Köylerde neredeyse su sorununu sıfıra indirdik. Huzur olduğu için artık hizmet her yerde var."

Çetin, yol çalışmalarının ardından içme suyu çalışmalarını da inceleyerek, 35 yıldır yaşanan su sıkıntısının giderildiğini ve Baltaş Köyü'ndeki evlerin musluklarından su akacağını söyledi.

İzmir'den köyüne tatil için gelen çevre mühendisi Hülya Gül, su sıkıntısı nedeniyle zorluklar yaşadıklarını anlattı.

Köyde verimli topraklar olmasına rağmen susuzluktan köyün kurak bir hale geldiğinden bahseden Gül, "Su olmadığı için köylü üretimden vazgeçmiş durumdaydı, inşallah bu suyla köyümüz yeniden yeşerecek, ekin ekip hayvancılık da yeniden yapılacak" dedi.

Kaynak: AA