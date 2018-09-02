4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı açıldı

Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek, "İstanbul'da faaliyet gösteren 37 Arap kökenli yayıncımız var. Dolayısıyla bir müddet sonra fuar, burada yaşayan Arap kökenli vatandaşlarımız için bir ihtiyaç haline geldi" dedi.

Kısakürek, Basın Yayın Birliği tarafından düzenlenen 4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nın, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlandığını söyledi.

Fuarın 6 bin metrekarelik bir alanda okuyucuyla buluştuğundan bahseden Kısakürek, "15 ülkeden 207 yayıncı iştirak ediyor. Bu fuarın duyurusundan da çok memnunuz. Çünkü derneğimizden arkadaşlar Brezilya'daki fuara gittiği zaman 'Eylül ayında fuar yapıyormuşsunuz. Acaba biz de katılabilir miyiz?' tarzında sorular geliyordu. Açıkçası bu da bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

"İlk gün 6 binin üzerinde ziyaretçi geldi"

Emrah Kısakürek, "Yeni Bir Dünya Keşfet" sloganıyla açılan fuara ilk günden itibaren gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Normalde fuarların ilk günü zayıf geçer. Dün 6 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Benim genel olarak gözlemlediğim, protokol haricinde hem öğrencinin hem ailelerin katıldığı bir fuar oldu. Az önce de birileri bana 'Fuara nasıl gidebiliriz?' diye yol sordu. Aileler pazar gününü buraya gelmek için ayırmış."

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok fazla Arap kökenli vatandaş olduğunu vurgulayan Kısakürek, şunları söyledi:

"Ülkemizde hem Suriyeli hem Iraklı çok fazla vatandaşımız var. Onların birçoğu İstanbul'a yerleşti. Hatta şu anda 37 tane Arap kökenli yayıncımız var İstanbul'da faaliyet gösteren. Dolayısıyla bir müddet sonra fuar, burada yaşayan Arap kökenli vatandaşlarımız için bir ihtiyaç haline geldi. Bu sadece fuarların içinde 3-5 tane küçük dükkanla bitmiyor. Gördüğünüz gibi 200'ün üzerinde yayıncı var ve dün gördüğüm kadarıyla herkese ayrı ayrı teveccüh var. Bir de Türkçe kitapların satıldığı fuarlarımızdaki gibi her türden, yelpazenin her tarafından Arap yayıncı var. O bakımdan da teveccüh göreceğine inanıyoruz."

Kısakürek, telif anlaşmaları konusunda da yayınevlerininin birebir görüşmeler yapacağını söyleyerek, "Arapça kitap fuarının ilkinden bugüne 600'ün üzerinde anlaşma imzalandı. Dolayısıyla bu zaten devam eden bir şey. Burası da üzerine katkı sağlayacak. Daha başarılı olacağını ve daha sık alışveriş yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Fas, İngiltere, İtalya, İran ve Irak'tan yayıncıların katıldığı fuar, 9 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA