Gaziantep'te 1978 model iki yolcu vagonu mağazaya dönüştürüldü

Gaziantep'te bir alışveriş merkezi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından (TCDD) alınan 1978 model yolcu vagonları, indirim mağazası olarak hizmet verecek.

Proje kapsamında alışveriş merkezinin ana giriş meydanına konumlandırılan vagon mağazalarda, her ay farklı markaların indirimli ürünleri satışa sunulacak.

Alışveriş merkezinin müdürü Ahmet Turan Çakmak, "Vagon Mağaza" projesi kapsamında, 40 ton ağırlığındaki yaklaşık 30 metrelik iki yolcu vagonunu yeniden tasarladıklarını ve nostaljik figürlerle modern alışveriş kültürünü bir araya getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Koltukları sökülerek mağazaya dönüştürülen "indirim treni"nin açılışı yarın yapılacak.

Kaynak: AA