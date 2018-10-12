Kapı kapı geziyorlar, kız çocuklarını okula kazandırıyorlar

Muş Korkut Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Mehmet Akpolat Kız İmam Hatip Ortaokulu tarafından kız çocuklarının okula kazandırılması için komisyon oluşturuldu.

Komisyondaki gönüllü öğretmenler, köy ve mezraları gezerek, çeşitli nedenlerle okula gönderilmeyen kız çocuklarını belirledi.

Okul çıkışı kilometrelerce yol katederek köylere ulaşan öğretmenlerin aileleri ikna etmesi sonucu 13 kız çocuğu okula kazandırıldı.

Gönüllü öğretmenlerin gittiği yerlerden biri de ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Doğular köyü oldu.

Şimdiye kadar 13 öğrenciyi ikna ettiler

Ekiple köyü dolaşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Budak, kız çocuklarını okula kazandırmak için komisyon kurduklarını söyledi.

İlçenin 15 köyünde ortaokul bulunmadığını, öğrencilerin ilçedeki kız yatılı okullarında öğrenimlerini sürdürdüklerini anlatan Budak, şöyle konuştu:

"Erkek öğrencilerimizin okullaşmasında sıkıntı çekmiyoruz. Ama kız öğrencilerimizde hala devamsızlık sorunu var. Kadın öğretmenlerimizden oluşturduğumuz ekip köy köy, kapı kapı dolaşarak öğrencileri ve aileleri ikna etmeye çalışıyor. Şimdiye kadar 13 öğrencimizi ikna ettik. Bu köyümüzde de ikna çabamız devam ediyor. Öğrencilerimizi okula kazandırdıktan sonra şimdiye kadar var olan ders eksikliklerini telafi programlarıyla gidereceğiz."

Okul Müdürü Erkan Umul da, öğrencilerin tamamının kırsal kesimde yaşadığını anlattı.

Bu öğrencilerin okulun pansiyonunda kaldığını belirten Umul, "Bizler mümkün olduğu kadar en üst seviyede öğrencilerimizi okula devam ettirme adına bir hedef belirledik. İnşallah bu hedefimizi o amaç doğrultusunda gerçekleştiririz. Okula kazandırdığımız öğrencilerin eğitimlerinde, geri kaldıkları dersler için kurslar düzenliyoruz. Bu kurslar tamamen gönüllü olarak veriliyor" dedi.

"Bugün de bir kız çocuğunu daha okula kazandırdık"

Öğretmenlerden Nurcan Kaçan, kız çocuklarını okula kazandırmak için kilometrelerce yol katettiklerini vurguladı.

Çocukluğunun Muş'ta geçtiğinden bahseden Kaçan, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın ayağına gidiyoruz. Onları okula getirmeye, velileri ikna etmeye çalışıyoruz. Bugün de bir kız çocuğunu daha okula kazandırdık. Bunun mutluluğu tarif edilemez. İnşallah bütün kız çocuklarını okula kazandıracağız."

Öğretmenlerden Seçil Erman okula gelmeyen çocukları tespit ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Aileyi ikna ederek öğrenciyi okula getirmeye çalışıyoruz. Umarım daha çok öğrencinin hayatına dokunarak iz bırakabiliriz. Bizi ileride bu kararı aldıkları için güzel bir şekilde hatırlarlar. Öğrencilerin eğitim öğretim hayatına atılmaları için gönüllü olarak bu komisyona katıldık. Umarım onlar da ileride bu aldıkları karardan dolayı çok mutlu olacaklar. Bu çalışmalar kapsamında Muş'un en ücra köşesindeki köylerine gidiyoruz. Çocuklarımızı ne kadar uzak olursa olsun eğitimle buluşturmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA