Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediyeye ait Akpınar Yaşam Merkezi'nde Gazete Dokuma Atölyesi'nde çalışmalarını sürdüren 13 kadın, gazete ve dergi kağıtlarını ince şiş yardımıyla dokuyup tepsi, çanta, fincan, saklama kutusu, kalemlik ve sepete dönüştürerek hem çevre kirliliğini önlüyor hem de bu ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

İlçe merkezinde bin 400 metrekarede inşa edilen yaşam merkezindeki "gazete dokuma", "filografi, etamin işleme", "Yörük bebekleri", "dikiş nakış" ve "Yağcıbedir halı dokuma" gibi atölyeler 300 kadına iş kapısı oldu.

Özellikle Sındırgı'nın kültürünü yansıtan ürünler, kadınların belirlediği fiyatlar üzerinden belediye tarafından pazarlanıyor.

Gazete Dokuma Atölyesi'nde çalışmalarını sürdüren 13 kadın, gazete ve dergi kağıtlarını ince şiş yardımıyla hasır gibi dokuyup tepsi, çanta, fincan, saklama kutuları, hediyelik ürünler, kalemlik ve sepet gibi birçok eşyaya dönüştürerek çevre kirliliğini de önlüyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, yaşam merkezinde kadınların gazete kağıdından pek çok ürün yaptığını söyledi.

Kadınların bu çalışmalarıyla çevre kirliliğinin önüne geçtiğini vurgulayan Yavaş, "Atölyemizdeki kadınlar gazete kağıtlarını tek tek rulo halinde getirip bazı sertleştirici maddeler kullanarak boyasını da yapıp farklı bir sanat eseri ortaya çıkarıyor" dedi.

Yavaş, Sındırgı'da yerellik ve doğallığı ön plana çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.

Akpınar Yaşam Merkezi'nde plastik malzeme kullanılmadığını vurgulayan Yavaş, "Doğal malzemelerle yöresel ürünler elde ediyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimiz de Çin malı değil, yöremizin ürünlerini bulma fırsatı yakalıyor. Burada yapılan her bir ürün aslında bir kişiye ait ve her ayın 15'inde biz hesap kesiyoruz, o kişinin kaç ürünü satıldıysa parası direkt hesabına yatıyor" ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Projesi'ne katkı

Gazete Dokuma Atölyesi'nde hediyelik eşyalar yapan Zehra Meydan, yaklaşık 3 yıldır bu merkezde üretim yaptığını belirtti.

Meydan, gazete kağıtlarının doğada kaybolup gitmesini önleyerek değişik objeler ürettiklerini anlattı. Meydan, şunları söyledi:

"Günlük hayatın her köşesinde kullanılabilecek ürünler yapıyoruz. Tepsiler, çantalar, fincanlar, saklama kutuları, hediyelik ürünler, kalemlik ve kirli sepeti gibi birçok ürün yapıyoruz. Bu çalışmayla Sıfır Atık Projesi'ne katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Gazete kağıtlarını yapacağımız ürünün şekline göre uzunluğunu kalınlığını belirleyerek kesiyoruz. Daha sonra şiş yardımıyla şekillendiriyoruz.

Hayal gücümüze göre çok farklı ürünler yapabiliyoruz. Ürünleri bazen tutkallayıp bazen de vernikliyoruz. Bu aşamalardan geçen ürünlerimiz satışa hazır hale geliyor. İnsanlar bu ürünlerin gazeteden yapıldığı görünce çok şaşırıyor, hasırdan yapılma sanıyorlar. İnsanların tepkileri gerçekten çok güzel, onların şaşkınlığını görmek bizi çok mutlu ediyor. İnsanlar gazetenin böyle bir hale girebileceğine inanmıyorlar, biz de onların inanmaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA