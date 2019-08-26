Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, üzerinde bulunan antik mezar, anıtsal heykeller ve mimari kalıntıları ile dikkat çekiyor. Turistlerin Nemrut'a gitme nedenlerinden biri de güneşin doğuşu ve batışındaki eşsiz manzara.

Öğlen saatlerinde Nemrut Dağı'na tırmanmaya çalışan ziyaretçiler, yaklaşık 800 metrelik yürüyüşün ardından güneşin batışını seyretme fırsatı buluyor.

Turistler, bir yandan Nemrut'taki tarihi kalıntıları görme imkanı bulurken diğer yandan güneşin hayran bıraktıran batışını izlemenin keyfini çıkarıyor. Gün batımından önce vardıkları 2 bin 150 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesinde gördükleri güzel manzarayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekiyorlar.

"Nemrut'ta güneşin batışını izlemek muhteşem"

Hollanda'dan Nemrut Dağı'nı ziyarete gelen Frıts Vrıes, 800 metrelik zorlu yürüyüşü yavaş yavaş çıktığını söyledi.

Tarihi mekandaki heykellerin çok etkileyici olduğunu vurgulayan Vrıes, "Türkiye'ye iki defa geldik ama Nemrut Dağı'ndaki güneşin batışını izlemeye ilk kez geldik" dedi.

Frıts Vrıes'ın eşi Jöle de Vrıes ise, Nemrut Dağı'nda güneşin batışının muhteşem olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izlemeye geldik. Gelmeden önce Adıyaman'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezme fırsatı bulduk. Türkiye, harika bir ülke. Türk insanı çok iyi."

Bu yıl Nemrut Dağı'nı 40 bin turist ziyaret etti

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Adıyaman'da bu yaz turizm sezonunun hareketli geçtiğini söyledi.

Kentteki otellerde bayram tatili boyunca doluluk oranının yüzde 100 olduğunu anlatan Ekinci, "Yatak kapasitesinin artması durumunda daha çok turist Nemrut Dağı'na gelecektir. Bu yıl turizm sezonu boyunca Nemrut Dağı'nı yaklaşık 40 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti" dedi.

Kaynak: AA