Frankfurt sokaklarında geziye çıkan bir at...

Jenny, Fechenheim semtinde öğleden sonra tek başına rahatça dolaşıyor. Yayalar bazen endişeli yaklaşsa da polis ona asla müdahele etmiyor. Çünkü Jenny'nin boynunda bir kart asılı. Üzerinde de şunlar yazıyor:

"Benim adım Jenny. Kaçak değilim, sadece yürüyüşe çıktım. Teşekkürler."

Jenny'nin sahibi Werner Weischedel, atının 10 yıldan uzun bir süredir yürüyüşe çıktığı sokaklarda, yayaların endişelenmek zorunda olmadığı söylüyor.

"Polis biliyor. Biri polisi aradığında bana 'Werner, Jenny'nin nerede olduğunu biliyor musun?' diye."

At veterinerleri de Jenny'nin tek başına dolaşmasında herhangi bir sorunun olmadığını belirtiyor.

Kaynak: AFP, Deutsche Welle