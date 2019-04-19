Uçak, helikopter, tren, at, traktör, iş makinesi, bisiklet...

Bu oyuncakların hepsi tahta parçalarından yapılıyor.

Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya bölümü öğretmenleri ve öğrencileri atıl durumda bulunan tahta parçalarını çocuklarının yüzünü güldürecek oyuncaklara dönüştürüyor.

100 oyuncak hazır

Bölüm öğretmeni Turgay Karanfil, atölyelerinde kullanılmayacak durumda bulunan tahta parçalarını değerlendirdiklerini anlattı.

Karanfil, tahta oyuncakların yapımındaki amaçlarının, geçmişte oynanan çocuk oyuncakları şimdiki çocuklarıyla buluşturulmak olduğunu belirtti.

Oyuncaklar çocukların güvenle kullanacağı şekilde yaptıklarını söyleyen Karanfil, şöyle konuştu:

''Yapımını titiz bir şekilde yapıyoruz. Oyuncakların üretimi için bir hafta emek veriyoruz. Üzerlerini su bazlı zararsız boyalarla süslüyoruz. Şu an uçak, helikopter, tren, at, traktör, iş makinesi, otomobil, bisiklet, tırtıl ve kamyon gibi 100 kadar oyuncağımız hazır durumda.''

Karanfil, oyuncakların ihtiyaç sahibi köy okullarındaki çocuklara hediye edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA