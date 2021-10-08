Aksaray'ın Eskil ilçesinde bulunan ve Akgöl köyü sınırlarında yer alan 210 bin metrekare büyüklüğündeki tatlı su gölü, göçmen kuşlar ve özellikle flamingolar için önemli besin ve yumurtlama alanı olarak öne çıkıyordu.

Göl, son yıllarda yeterli yağışın düşmemesi, yeraltı sularının çekilmesi ve iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan kuraklıktan etkilendi.

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'nü de besleyen Akgöl havzası suyun tamamen çekilmesiyle çorak alana dönüştü.

[Fotoğraf: AA]

"Şu anda gölümüz tamamen kurudu"

Akgöl Köyü Muhtarı Cuma Göktan, köyün ismini alan gölün çok temiz ve berrak bir suyu olduğunu söyledi. Binlerce göçmen kuşun ve flamingoların her yıl buraya geldiğini anlatan Göktan, şunları söyledi:

"Şu anda gölümüz tamamen kurudu. Araçlar, koyun ve büyükbaş hayvan sürüleri gölün içinden rahatça geçiyor. Gölümüzde su olduğu zaman çevre köylerden ve Eskil'den insanlar buraya piknik yapmaya gelirdi. İnsanlar fotoğraf çektirirdi, streslerini atıp giderlerdi. Köylülerimiz bu gölden tarım arazileri için su çekerdi. Gölümüz kuruyunca bizler de mecburiyetten kıraç ekim yapmaya döndük. Su bittiği için sulu tarım yapamıyoruz. Bir an evvel su gelmesi için yetkililere sesleniyoruz."

[Fotoğraf: AA]