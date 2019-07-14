İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yaşayan Hiba el-Cuneydi, çok sevdiği kedilerin evsiz kalmasına dayanamayarak evini onlarla paylaşmaya karar verdi.

Evini sokak kedilerine açan ve bahçesini barınağa dönüştüren Filistinli genç kız, barınakta kediler için uyku ve oyun alanları oluşturdu.

Daha önce beslediği bir kedinin zehirlenerek öldüğünü ifade eden Cuneydi, "Bu acı olaydan sonra sokaktaki kedileri korumak için onlara evimde bakmayı düşünmeye başladım. Evin bahçesine yuvalar koyarak onları besledim" dedi.

Cuneydi, "Hiba'nın Barınağı" adını verdiği bahçesinde 2 yıldır kedilere güvenli bir yuva temin ettiğini ve kedilerin her birinin ismi olduğunu anlattı.

"Hayvansever bir aileyiz"

Annesinin kendisine maddi, manevi her türlü desteği verdiğini dile getiren Cuneydi, "Biz hayvansever bir aileyiz. Özellikle kedileri çok seviyoruz. Annem kedilerin bakımında bana her türlü desteği veriyor. Basit bir evin bahçesinin barınağa dönüştürülmesi kolay değil. Onlara duyduğumuz sevgiyle bunu yapıyoruz" diye konuştu.

Genelde insanlar ya da belediyenin sokak hayvanlarını zehirleyerek onlardan kurtulmak istediğini belirten Cuneydi, toplumun evi kedilere açma fikrine uzak olduğunu ancak bu düşüncelerini değiştirmeyi temenni ettiğini söyledi.

Cuneydi, "İleride kediler için tam teşekküllü geniş özel bir barınak açmak istiyorum. Ancak şu an maddi şartlar buna engel oluyor" dedi.

Kedilerinin hayatının önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Cuneydi, "Zamanımın çoğunu onlara ayırıyorum. Birkaç saat uzak kalsam bile çok özlüyorum. Kedilerin olmadığı bir hayat düşünemiyorum" ifadelerini kullandı.

Yaralı hayvanları da barınağa kavuşturduğunu dile getiren Cuneydi, komşularının sokakta bulunan yaralı bir kedi getirdiğini, veteriner çağırarak hayvanı tedavi ettirdiğini ve kedinin yakında tamamen iyileşeceğini söyledi.

Kaynak: AA