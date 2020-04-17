Belediyeden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle Urla Enginar Festivali'nin iptal edildiği anımsatıldı.

Üretimi yapılan enginarların tarlalarda kalmaması ve enginar üreticilerinin mağdur olmaması adına festivali evlere taşımaya karar veren belediye ekipleri bando takımı eşliğinde Urla sokaklarında evlere enginar dağıttı.

[Fotoğraf: AA]

Evlerinde olan vatandaşlar da balkonlarından, pencerelerinden alkışlarla bando takımına eşlik etti, polislere, sağlık çalışanlarına ve eczanelere müzikler, marşlar eşliğinde enginar hediye edildiği belirtildi.