İstanbul’da tarihi apartmanlarıyla tanınır Kadıköy’de yer alan Yeldeğirmeni semti.

İstanbul’un ilk apartman semti olarak bilinen Yeldeğirmeni’nde Macit Erbudak Sokak'ta bulunan Sünget Apartmanı ise semtin en ilgi çekici apartmanı olarak kabul ediliyor.

Semte gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin uğramadan geçmediği apartman, 120 yıllık geçmişi ile İtalyan Apartmanı ile birlikte Yeldeğirmeni’nin en eski yapıları.

Büyük bir avluya ve hole sahip olan Sünget Apartmanı, Kadıköy’de bu tarzda inşa edilen tek apartman unvanına sahip.

İki aile tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor

Sünget Apartmanı’nın 1906 yılının haritalarında Schuller Pedotti Apartmanı olarak kayıtlara geçtiği görülüyor.

Schuller adının o dönemde Alman bir profesöre ait olduğu tahmin edilirken, Pedotti ise Tuzla’da kiremit fabrikası sahibi bir ailenin soyadı.

Bu iki aileden kişilerin ortak yaptırdığı düşünülen Sünget Apartmanı ilk olarak Almanların kullanımına açılıyor.

Önce lojman ve misafirhane olarak kullanılan üç katlı bu apartmanın ilk sakinlerinin Haydarpaşa Garı inşasında çalışan işçi ve mühendisler olduğu biliniyor.

Ortak banyoda yıkanan cenaze

Birbirinden ayrı iki blok şeklinde inşa edilen apartmanda 16 oda var.

Geçmişte misafirhane olarak kullanıldığı için odaların bulunduğu Sünget Apartmanı, konut olarak kullanılmaya başlandıktan sonra dairelere bölündü.

Bu nedenle ilk yıllarda odaların içinde sadece tuvalet bulunurken, apartman sakinleri avluda bulunan ortak banyoyu kullanıyordu.

Sonraları bu ortak banyoda bir cenazenin yıkanmasının ardından burayı kullanmak istemeyen apartman sakinleri, evlerindeki tuvaletleri banyoya çevirdi.

Bakım ve onarım şart

1930’lu yıllarda apartmanın ismi Ankara Han olarak değiştirildi.

Sünget ailesinin binayı satın almasının ardından apartman günümüzdeki adını aldı.

Demiryoluna çok yakın olan Sünget Apartmanı bu nedenle de demiryolu çalışanlarının en çok kullandığı konutlar arasında yer alıyor.

Günümüzde 120 yılın yorgunluğunu omuzlarında taşıyan binada apartman sakinleri bakım ve onarım çalışması yapılmasını bekliyor.

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek