Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) ülkede görülmesinin ardından gerçekleştirilen karantina uygulamaları kapsamında, evde kalan kadınların zamanının çoğunda temizlik yaptığı, erkeklerin ise sosyal medyada vakit geçirdiği belirlendi.

Araştırmaya bin birey katıldı

KMÜ'de, "COVID-19 korkusunun psikolojik etkileri" üzerine, ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan bin bireyin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, salgının bireylerde yarattığı korku ve psikolojik etkinin yanı sıra bireylerin buna karşı aldığı önlemler değerlendirildi.

KMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yapılan araştırma, Dr. Öğretim Üyesi Fuad Bakioğlu, Dr. Öğretim Üyesi Hülya Ercan ve Öğretim Görevlisi Ozan Korkmaz tarafından yürütüldü. İlişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilen çalışmada, 18-76 yaş aralığındaki 645'i kadın ve 355'i erkek katılımcıdan internet ortamı üzerinden veriler toplandı.

KMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Bakioğlu, araştırma sonucunda, oransal olarak kadınların COVID-19 korkusunun, erkeklerin korkusuna kıyasla anlamlı bir şekilde yüksek olduğunu, yine kronik sağlık sorunu olan bireylerin, kronik sağlık sorunu olmayan bireylere oranla salgının etkilerinden daha fazla korku duyduklarının gözlemlendiğini belirtti.

Kadınlar telefonla çok konuşuyor

Araştırmada, COVID-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından gerçekleştirilen karantina uygulamaları kapsamında, bireylerin evde kaldıkları süre içinde yaptıkları faaliyetlerin de değerlendirildiğini anlatan Bakioğlu, şunları söyledi:

"Kadınların evde kaldıkları sürede en çok ev temizliği yaptıkları gözlemlenirken, erkeklerin ise daha çok sosyal medyada vakit geçirdikleri belirlendi. Bunun yanı sıra kadın ve erkek bireylerin ortak olarak sosyal medya kullanımı, spor, kişisel bakım, film izleme, müzik dinleme, kitap okuma, ibadet, online alışveriş gibi aktivitelerde bulundukları görüldü. Ayrıca kadınlar aileleriyle daha çok vakit geçirirken, telefonla daha fazla konuşuyorlar. Araştırmaya katılan kadın ve erkeklerin yüzde 50'si ise evde kaldıkları süre içerisinde hiç spor yapmıyor."

"Yüzde 50'si evde kaldıkları süre içerisinde hiç spor yapmıyor"

Araştırma sonuçlarına göre, kadın katılımcıların yüzde 50'sinin günde 1-3 saat, yüzde 10'unun 4 saatten fazla, yüzde 10'unun ise 1 saat temizlikle uğraştıklarını ifade eden Bakioğlu, erkeklerin yüzde 50'sinin 1 saat, yüzde 30'unun da 1-3 saat boyunca bu işle ilgilendiğini aktardı.

Kadınların yüzde 50'sinin gün boyunca 1-3 saat, yüzde 25'inin 4 saatten fazla, yüzde 20'sinin de 1 saat süreyle sosyal medyayla ilgilendiklerini aktaran Bakioğlu, erkek katılımcıların ise yüzde 50'sinin 1-3 saat, yüzde 35'inin 4 saatten fazla, yüzde 15'inin 1 saat boyunca sosyal medyada vakit geçirdiklerini beyan ettiğini vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

"Hobilere yönelmeli ve aile bireyleriyle ortak aktiviteler yapmalıyız"

Salgının yarattığı psikolojik etkilerden korunmak için tavsiyelerde de bulunan Bakioğlu, öncelikle insanların, hissettikleri korkunun, kendileri, aileleri, çevreleri ve diğer bireylere yönelik endişelerinden ve geleceğe ilişkin belirsizlikten kaynaklandığını kabul ederek, bunu bir dereceye kadar normal görmeye çalışmalarını istedi.

Halkın mümkün olduğunca evde kalması, güvenilir ve doğru kaynaklardan bilgi edinmesi gerektiğini vurgulayan Bakioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilgi edinirken de aşırıya kaçmaktan sakınmalı, haberleri ya da bilgi kaynaklarını sadece belirli zaman dilimlerinde takip etmeye özen göstermeliler. Ayrıca koronavirüsten korunma yollarını öğrenerek tedbirleri dikkatle uygulamalılar. Yine evde kalma sürecini bir fırsat olarak görüp başka zaman ilgilenemedikleri hobilerine yönelmeyi, ayrıca aynı evde kaldıkları aile bireyleri ile ortak aktiviteler yapmayı denemeliler. Varsa balkonda, yoksa pencerelerini açarak nefes egzersizi ve fiziksel sağlıklarına uygun başka egzersizleri yapmaya önem vermeli, düzenli ve yeterince uyumaya çalışmalı, yeterli ve dengeli beslenmeliler."